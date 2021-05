https://mundo.sputniknews.com/20210520/criopreservacion-es-posible-congelar-seres-vivos-1112389317.html

Criopreservación: ¿es posible congelar seres vivos?

Criopreservación: ¿es posible congelar seres vivos?

La criogenización humana existe y consiste en congelar personas luego de su muerte para ser resucitadas en el futuro. ¿Pero tiene este proceso una base científica?

2021-05-20T22:10+0000

2021-05-20T22:10+0000

2021-05-20T22:10+0000

big bang

humanos

criopreservación

criogenia

crioconservación

congelación

órganos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112389660_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_da61f46361acfbb2bb2666063a081cea.jpg

Criopreservación: ¿es posible congelar seres vivos? La criogenización humana existe y consiste en congelar personas luego de su muerte para ser resucitadas en el futuro. Hay empresas que realizan este procedimiento en la actualidad, aunque no tenga un sustento científico detrás. Pero lo que sí es posible, y se realiza en la medicina, es la criopreservación tisular de tejidos y órganos.

La criogenización es un método por el cual se congela a una persona o animal con el objetivo de preservar su cuerpo después de la muerte para que pueda ser reanimado en un futuro en el que exista la tecnología para hacerlo. Sin embargo, este procedimiento no está actualmente aceptado por la ciencia dado que se considera que no va a ser posible revivir a las personas que fueron congeladas luego de declarada su muerte legal —la ley no permite hacerlo con personas vivas—. Pero lo que sí está probado científicamente, y es realizado en la actualidad por expertos, es la criopreservación tisular de órganos y tejidos y la vitrificación de embriones. En esta área trabaja Javier Cabo, doctor en medicina y cirugía cardiovascular en España, ingeniero biomédico y experto en criopreservación tisular.El experto se refirió también a las diferencias entre criopreservación y vitrificación, a las principales razones por las cuales se realizan ambos procedimientos, que problemas tienen y cómo se solucionan.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, humanos, criopreservación, criogenia, crioconservación, congelación, órganos