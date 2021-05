https://mundo.sputniknews.com/20210520/ceuta-y-los-mena-las-claves-para-que-no-te-engane-ningun-cartel-1112370135.html

Ceuta y los MENA: las claves para que no te engañe ningún cartel

Los MENA, el acrónimo de "Menores Extranjeros No Acompañados" se han convertido en trending topic de la parrilla informativa, política y social. Lo ocurrido en Ceuta, la llegada de miles de migrantes desde Marruecos en apenas 24 horas, ha vuelto a poner de manifiesto una crisis humanitaria que se ha recrudecido por la pandemia, pero que nunca ha dejado de existir.De las 8.000 personas que entraron en España de manera irregular bajo la permisividad de Marruecos, al menos 1.500 son menores de edad. Y según la Ley de Extranjería y los convenios internacionales, estos niños y adolescentes no pueden ser devueltos a su país de origen. Será el país receptor de acogida, en este caso España, quien debe hacerse cargo de su tutela hasta que cumplan la mayoría de edad.Pero en estos momentos, y debido al uso político que algunos partidos hacen de sectores vulnerables como los extranjeros provenientes de países como el vecino Marruecos o del África subsahariana (recordemos el polémico cartel de Vox sobre los MENA en Madrid donde se leía: "Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes"), conviene aclarar quiénes son estas personas y cuál es su recorrido legal en España.Para empezar, es una responsabilidad informativa y ética de los medios de comunicación desmentir fake news como la de esta cifra aportada por el partido ultraderechista. Según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en Madrid, comunidad a la que se refería la formación de Santiago Abascal, hay solo 269 menores extranjeros (un 2% del total) para una población de siete millones; y el 74% de sus rentas de inserción se dedican a españoles.Pero, más allá de su uso con fines políticos, ¿cuál es el itinerario de estos niños? ¿Se les otorga directamente la residencia española? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Quiénes son los responsables de su protección?¿Quiénes son los MENAS y cuántos hay en España?Según los últimos datos oficiales aportados por el Gobierno, a fecha 31 de octubre de 2020, en España hay un total de 9.283 menores extranjeros no acompañados repartidos por las diferentes comunidades. De ellos, solo 918 son mujeres. La cifra es menor respecto al anterior censo del 31 de diciembre de 2019, donde el Ejecutivo cifraba la cifra total de MENAS en 12.417, de los cuales 1.088 eran mujeres y 11.329 hombres.Cuando no hay dudas sobre su edad, el menor queda bajo la tutela de la comunidad autónoma a la que llega y entra en un centro de menores donde comenzará el protocolo de acogida. Pero si no está clara su edad o no llevan consigo la documentación, se inicia un proceso (lento y tedioso) de diversas pruebas para identificar su edad. En general son radiografías de las muñecas y la boca o pruebas invasivas y que atentan contra su integridad, como el desnudo integral y la exploración de los genitales, algo que numerosas organizaciones especializadas en derechos humanos y con largo recorrido trabajando con este colectivo, vienen denunciando sistemáticamente.Lourdes Reysabal, presidenta de la Fundación Raíces, explica a Sputnik que desde el 2010, en España se somete sistemáticamente a los menores a este proceso de identificación de su edad a pesar de estar documentados y tener una apariencia clara de menor.A su juicio, esto "imposibilita y retrasa mucho la función de tutela de los niños, que sean protegidos y que puedan ser derivados a pisos de la red de protección estatal, provocando el colapso en los lugares de llegada como Canarias". Reysabal teme que esto pueda ocurrir con los recién llegados a Ceuta, donde las imágenes de niños solos durmiendo en las calles y sin asistencia están dando la vuelta al mundo."Lo que más nos preocupa es que se haga una correcta identificación de estos perfiles y que primen los derechos de los niños y de los casos más vulnerables. Es urgente que se agilicen los trámites para su traslado a la Península. Esto no puede ser solo cosa de Ceuta, porque de lo contrario se enquistará la situación de emergencia", sostiene.De hecho, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en una reunión de emergencia con las CCAA, ha pedido a las diferentes regiones que acojan a 200 menores no acompañados porque Ceuta no da abasto. Las plazas se repartirán en función de la población, la situación económica, la renta per cápita y la tasa de paro.¿Y qué pasa una vez son identificados como menores de edad?Los menores extranjeros deben inscribirse entonces en el Registro de Menores No Acompañados y se inicia un proceso similar al que se aplica para los niños españoles. El Estado debe comprobar si tiene unos padres que puedan hacerse cargo de él y si no es así, quedaría oficialmente bajo su tutela. Se les dará autorización de residencia y accederán a programas de educación y formación mientras se completa la burocracia.Mamadú y Alime tienen 19 y 20 años y son de Guinea y Ghana respectivamente. Ambos llegaron siendo menores de edad a España. El primero a los 14 y a Ceuta. El segundo a los 17 y a Granada. Fueron MENA y ahora son jóvenes extutelados, pero la ley contempla la residencia legal para favorecer su integración social y laboral.Ambos hablan con esta agencia desde sus respectivas residencias en Salamanca, donde viven en la actualidad. En el caso de Mamadú continúa viviendo en un piso de acogida de Cruz Roja que comparte con otros cinco chicos en su misma situación. Son los denominados "pisos de emancipación" que ONGs como esta tienen para acompañar en la transición a la vida adulta a estos menores que ya no lo son, pero aún no pueden ser completamente independientes.Dos responsables de Cruz Roja permanecen el piso de Mamadú desde las 8:00 hasta las 22:00 y los fines de semana están solos. El joven no responde cuando este medio le pregunta cómo llegó a España y porqué desde su Guinea natal. Sus responsables explican después que fue un episodio tan traumático que todavía no puede hablar de él. Sí cuenta que desde que pisó suelo español se sintió tranquilo, bien, querido, aunque no tenía "ninguna idea preconcebida de España".Aprendió español y se sacó la ESO. Tiene el título de monitor de tiempo libre, actualmente estudia un grado medio de electricidad, y aprobó el curso de Delegado de Campo de fútbol, porque dice que lo que más le gusta en el mundo es este deporte, y que él lo que quiere es ser futbolista. Por ahora, se conforma con las prácticas semanales y dice que no piensa en el futuro. "Vivo el día a día".Alime sí vive por su cuenta. En un piso con amigos que conoció al llegar aquí. Estudió un curso de mantenimiento de edificios, aunque actualmente trabaja en una granja de animales y dice que "es feliz". Salió de Ghana, donde vivía trabajando en el campo con su familia, porque "quería una vida mejor” y se vino a España caminando hasta Marruecos y después en patera, previo parón en el país magrebí de tres meses, donde tuvo que trabajar para subirse al cayuco. A sus padres no les contó que se marchaba. Simplemente lo hizo y antes de lanzarse al mar les escribió una carta de despedida y le pidió a un amigo que solo si se moría se la entregase a sus progenitores.Pero Alime no se murió y dice que solo quiere seguir adelante porque su vida comienza a parecerse a lo que se imaginó algún día, aunque es consciente de que todavía le queda mucho camino por delante. Ahora habla con su familia y les manda dinero para que sus hermanas puedan "ir al cole. Yo nunca pude ir", cuenta."¿Y has sufrido episodios de racismo en España?", pregunta esta periodista. "Claro", responde Alime al otro lado del teléfono. "Pero aunque duela no puedes hacer nada, porque tendría problemas".La responsable de infancia, trata de seres humanos y protección internacional de Accem, Teresa de Gasperis, asegura a este medio que si "la administración protege adecuadamente a estos niños y llegan a los 18 con permiso de residencia y trabajo, si se les habilita correctamente y la sociedad les ofrece una oportunidad, estos jóvenes responden y lo hacen de manera muy positiva".La experta lamenta que "desde hace bastante tiempo se criminaliza a estos grupos como si fuesen el chivo expiatorio. Son niños, e incluso la palabra MENA se ha tornado despectiva. Ellos no se pueden defender y se tiende a echarles la culpa".La correcta integración de personas como Mamadú y Alime resulta beneficiosa para España, a pesar de los discursos en contra, y así lo demuestra el informe presentado por el Defensor del Pueblo: "La contribución de la inmigración a la economía española", donde se destaca que la migración se ha convertido en un factor de "reemplazo demográfico" para asegurar el sistema de pensiones y el desarrollo económico del país.Ceuta colapsada, ¿y ahora qué?Reduán Mohamed, un ceutí de familia marroquí, trabajador social dedicado a los menores, asegura desde el terreno a Sputnik que la ciudad "no está preparada" y teme que "se pueda desatar un conflicto social. Aquí hay un racismo estructural de toda la vida. Ceuta parece muy multicultural, pero es una de las ciudades más racistas de España, y ahora la ultraderecha ha salido del armario".Durante todos estos días, la estampa de los niños, niñas y adolescentes vagando solos por la ciudad autónoma de tan solo 85.000 habitantes ha sido la tónica ante la estupefacción de los vecinos y autoridades que se han visto desbordadas."Muchos llegaron de manera improvisada cuando se corrió la voz de que Marruecos había abierto los pasos fronterizos, y se tiraron al mar", explica Marina Pérez, responsable de la asociación Andalucía Acoge en Ceuta.Estos serían los perfiles que ahora las familias marroquíes reclaman desde el otro lado, porque muchas no sabían que sus hijos se fueron y llevan días sin saber de ellos. Ahora, el Gobierno de España está estudiando cómo devolverlos cumpliendo la ley. Se trata de casos inéditos que dan muestra de la desesperación que están viviendo estas personas al otro lado de la frontera tras un año en el que el COVID, para más inri, ha agravado su situación de extrema pobreza.El reto es inmenso, y la cuerda, quizá, demasiado tensa como para no romperse y hacer que todo salte por los aires definitivamente.

