Autoridades penitenciarias afirman que Navalni está "más o menos recuperado"

KRASNOYARSK, RUSIA (Sputnik) — Las condiciones de salud del bloguero opositor Alexéi Navalni son estables ahora, afirmó el jefe del Servicio Federal... 20.05.2021, Sputnik Mundo

"En cuanto a su salud, puedo decir que es normal, se ha recuperado más o menos. Él había declarado una huelga de hambre pero ya la cesó. Pesa ya 82 [kilos]. Se alimenta normalmente. Tiene la posibilidad de comunicarse con su familia", dijo Kaláshnikov.El funcionario dijo asimismo que a Navalni no se le aplican ahora sanciones adicionales, porque no comete infracciones."No buscamos humillarle de alguna manera o complicarle la vida", aseguró Kaláshnikov y agregó que Navalni está en las mismas condiciones que los demás reclusos.El pasado 31 de marzo pasado Navalni, que cumple la condena en el centro penitenciario IK-2 de la ciudad de Pokrov, se declaró en huelga de hambre en la cárcel para exigir que las autoridades penitenciaras le permitieran ver a un médico invitado, alegando que los galenos de la prisión no le podían ayudar con sus dolores de espalda y la pérdida de sensibilidad en las piernas.A mediados de abril Navalni fue trasladado al hospital del centro penitenciario IK-3 en Vladímir.El 22 de abril, sus médicos de cabecera informaron que el opositor se había sometido a una revisión médica y tenido consultas con un neurocirujano, un nefrólogo y un neurólogo. En este contexto, le pidieron a Navalni que cesara la huelga de hambre.El 23 de abril, el propio Navalni anunció en Instagram la decisión de abandonar la huelga de hambre y supuso que el proceso sería igual de duradero que la huelga en sí, de 24 días.

