AMLO presiona a EEUU para que detenga financiamiento a opositores

AMLO presiona a EEUU para que detenga financiamiento a opositores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó a su vecino norteño, Estados Unidos, de seguir financiado a Mexicanos Contra la Corrupción y la... 20.05.2021, Sputnik Mundo

Durante la mañanera del 19 de mayo, el mandatario calificó es tipo de apoyos como una injerencia indebida de EEUU en los asuntos internos de México y urgió al Gobierno de Joe Biden que detenga el financiamiento.El Gobierno de López Obrador envió a principios de mayo una nota diplomática en la que acusó a la embajada estadounidense de financiamiento a las orgnizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). "Se están tardando en responder", subrayó."Es una clara muestra de injerencismo, de intervención del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso fue la nota diplomática. Está probado, fueron 2,5 millones de dólares que se tienen de facturas, 34 facturas. No solo van a este grupo, van a otros grupos que también han hecho política en contra de nosotros. Esto es violatorio de la Constitución, no se puede recibir dinero de extranjero para hacer labores políticas en México. Se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil. Pero lo cierto que esta es una simulación, es un disfraz", criticó.A su vez, la organización Mexicanos contra la Corrupción ha rechazado todas las acusaciones en su contra.

