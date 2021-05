https://mundo.sputniknews.com/20210519/videos-aparecen-la-primeras-imagenes-del-reencuentro-de-friends-1112351331.html

Videos: aparecen la primeras imágenes del reencuentro de 'Friends'

Sus fans lo venían esperando hacía muchos años, más precisamente desde 2004 cuando se emitió el último capítulo.

La revista People ha publicado fotos y un video del detrás de escena mientras que HBO Max ha lanzado el avance oficial que no solo ha hecho reír a todos los fanáticos, sino también emocionar.Con algunos años más, Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) y Ross (David Schwimmer) vuelven a reunirse en el recordado living de las primeras dos protagonistas.Titulada Friends: The Reunion, este especial que se estrenará el 27 de mayo estará lleno de recuerdos. Más allá de recordar los tiempos rodando la serie, los protagonistas también harán una lectura de guion del episodio El de la medusa e invitarán a participar a algunas grandes estrellas que están relacionadas de una manera u otra con la serie, como Reese Witherspoon, Lady Gaga, David Beckham y Justin Bieber.Después de 17 años, los actores no escondieron su alegría. "Es gracioso, cuando nos reunimos, es como si no hubiera pasado el tiempo", lanzó LeBlanc. En tanto, Aniston se preguntó: "Oh Dios, ¿cómo vamos a superar esto con vida, sin simplemente llorar como locos?".La sitcom se llevó numerosos premios, entre ellos el BAFTA, el Emmy y los Globos de Oro.

