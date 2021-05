https://mundo.sputniknews.com/20210519/que-significado-tiene-la-venta-de-armas-a-israel-por-parte-de-eeuu-1112348343.html

Qué significado tiene la venta de armas a Israel por parte de EEUU

Qué significado tiene la venta de armas a Israel por parte de EEUU

En una entrevista con Sputnik, los expertos turcos comentaron la decisión de la Administración Biden de vender a Israel armas de precisión en medio de la... 19.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-19T19:05+0000

2021-05-19T19:05+0000

2021-05-19T19:05+0000

escalada del conflicto entre gaza e israel

internacional

suministro de armas

israel

eeuu

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1112348041_0:168:3159:1945_1920x0_80_0_0_20825efa6a16864f4f31ff127d9e24e3.jpg

¿Apoyan EEUU y la UE la matanza de palestinos? ¿Apoyan EEUU y la UE la matanza de palestinos?

Se trata principalmente de los equipos JDAM, o Munición de Ataque Directo Conjunto, que se utilizan para transformar las bombas de caída libre en bombas capaces de golpear el objetivo con alta precisión. El Gobierno de EEUU aprobó la venta de estos misiles a Israel por 735 millones de dólares y espera la aprobación de la Cámara de Representantes.La decisión de vender se tomó el 5 de mayo, antes del inicio del ataque israelí a la Franja de Gaza, según reveló Washington Post. "En un conflicto en el que todo el mundo está observando, EEUU reconoce el derecho de Israel a defenderse porque el objetivo de destruirlo está escrito en la carta de Hamás", señaló a Sputnik Huseyin Bagci, politólogo turco, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Oriente Medio.Explicó que Washington sigue su línea tradicional en la política israelí: está cooperando con Tel Aviv política y militarmente, y defendiendo sus intereses en la ONU.Además, EEUU no se enfrenta a ninguna oposición real y no ve ningún problema en vender armas de precisión a Israel, declaró. "La venta de armas a Israel puede provocar sólo una condena verbal por parte de algunos países, pero eso será todo. Las instituciones internacionales como la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe no tienen nada que decir porque también compran armas a Estados Unidos", explicó. Al mismo tiempo, es necesario recordar que "EEUU no conduce su política exterior de acuerdo con principios morales, y que sólo juegan sus propios intereses", enfatizó el experto.Por su parte, Ismail Hakki Pekin, ex jefe del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor turco, cree que la venta de armas a Israel provocará una mayor escalada del conflicto en la región. En este contexto, es poco probable que el Consejo de Seguridad de la ONU resuelva eficazmente el conflicto. "EEUU no permitirá una resolución antiisraelí en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al mismo tiempo, el objetivo de Israel es destruir a los líderes de Hamás o debilitarlos para que en los próximos 10-20 años no haya amenazas de seguridad para Israel", afirmó Bagci. Ambos expertos coinciden en que los ataques continuarán, porque el objetivo del país judío es destruir los misiles que tiene Hamás, agotar sus fuerzas y obligarle a admitir la derrota. "No creo que se llegue a una solución efectiva del problema, ni por parte de la ONU ni del mundo árabe. Probablemente, Israel no se detendrá hasta lograr su objetivo", finalizó, Ismail Hakki Pekin.El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó la decisión del Gobierno de EEUU de venderle armas a Israel.

https://mundo.sputniknews.com/20210519/eeuu-habria-ayudado-a-evitar-una-invasion-terrestre-israeli-en-gaza-1112332026.html

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

escalada del conflicto entre gaza e israel, suministro de armas, israel, eeuu, oriente medio