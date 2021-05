¿Pagó España el chantaje de Marruecos?

https://mundo.sputniknews.com/20210519/pago-espana-el-chantaje-de-marruecos-1112344296.html

El pagoEl motivo del descuido de la frontera fue dicho sin empacho, primero por parte de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich: "Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir". Esos 'actos' aluden a la acogida del líder del Frente Polisario. El tono entre desafiante y amenazante fue ratificado horas después en idéntico tono por El ministro de Estado de Derechos Humanos marroquí, Mustafá Ramid, "España sabía que el precio por subestimar a Marruecos es muy alto". Blanco y en botella.Luego llegó el apoyo de Europa en formato de frases baladíes en defensa de España que son un intento de maquillar una situación que está al amparo de EEUU y de la propia UE que tiene ciertos tratados ventajosos con Marruecos. Así, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, avisó que Europa "no se dejará intimidar" o "chantajear por nadie" en materia migratoria.Cuestión: 30 millones de euros después para pagar a Marruecos el despliegue policial en sus fronteras para evitar la inmigración ilegal, el descuido fronterizo se soluciona mágicamente. Esto viene a dar por buena la frase de Ramid sobre que "España sabía que el precio por subestimar a Marruecos es muy alto".No fue menos importante la citación a la Audiencia Nacional de España al líder del Frente Polisario en cuestión, Brahim Gali, para tomarle declaración por las dos causas judiciales en España que se habían archivado en 2020. Algo que no tendría mucho recorrido, toda vez que Gali afirmó que no firmará su citación hasta que no consulte con la embajada argelina y con personas de confianza."España ha demostrado el poco peso que tiene internacionalmente y entre sus aliados, más que aliados, vasallos de EEUU. España debería repensar sus relaciones con EEUU, pero no lo hará porque su situación actual depende mucho de los fondos europeos, de las inversiones, y no va a poner en peligro esto por defender un poquito su soberanía y su política propia", sentencia al respecto el analista internacional Carlos Martínez.EEUU vuelve a acusar a Rusia y China por el ÁrticoEl secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, llamó a evitar la militarización del Ártico. Lo manifestó en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Islandia donde expresó la esperanza de que la región "permanezca libre de conflictos" y que haya "una plena cooperación".Lo dice Blinken, quien representa al país que ni siquiera pretende ocultar que enfoca la región como un campo de batalla con Rusia y China. Basta con mirar lo que contempla la estrategia militar norteamericana para la región, actualizada recientemente, donde se dice que EEUU, como "nación ártica" por su soberanía sobre Alaska, debe garantizar la seguridad en su territorio e impedir que desde posiciones polares puedan amenazarse otras partes del país.En este contexto se señala directamente a Rusia y China, acusados de una actuación "cada vez más agresiva" en la región.Tuit polémico de IsraelLa cuenta oficial de Israel en Twitter se ha convertido en objeto de fuertes críticas luego de que el lunes, 17 de mayo publicara un mensaje con miles de emoticones de cohetes que simbolizarían los que ha disparado el movimiento Hamás contra ese país.12 tuits con 3.168 cohetes publicaron en la cuenta oficial de Israel. Según explicaron era "solo para darles a todos un poco de perspectiva, esta es la cantidad total de cohetes disparados contra civiles israelíes. Cada uno de estos cohetes está destinado a matar. […] No se equivoquen. Cada cohete tiene una dirección. ¿Qué haría si esa dirección fuera suya?".Si bien las publicaciones fueron retuiteadas y recibieron muestras de apoyo, muchos otros usuarios pidieron a la cuenta que escribiera mensajes similares, pero con emoticones que reflejaran las muertes y los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza. "Hice un [tuit] con la cantidad de niños que ustedes mataron", escribió un usuario.'Megaelección' en Chile: ¿tendencia para próximas presidenciales?La 'megaelección' en Chile, que significó "una clara derrota" para la derecha, da fundamento para pensar que los comicios presidenciales a celebrarse el próximo noviembre en ese país, reafirmarían la tendencia, según se desprende de declaraciones a Octavo Mandamiento de Consuelo Silva Flores, investigadora chilena del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO].Según la experta, coordinadora del Grupo de Trabajo 'Integración y Unidad Latinoamericana' del CLACSO, el resultado de las elecciones del pasado fin de semana "no es otra cosa que un gran rechazo a esta lejanía o esta falta de vínculo o de contacto con la gente para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social"."Algunos partidos políticos, que fueron el bloque del Frente Amplio, más el Partido Comunista, lograron conectarse con los reclamos de las demandas populares, y eso se tradujo en una alta votación, y si mantienen esta conexión, esta crítica fuerte del neoliberalismo, van a obtener muy buenos resultados presidenciales. De hecho, tienen un candidato muy fuerte del Partido Comunista que es Daniel Jadue", subrayó Silva Flores. El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

