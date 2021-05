https://mundo.sputniknews.com/20210519/lavrov-rusia-dispuesta-a-examinar-con-eeuu-todos-los-temas-en-un-dialogo-franco-1112354259.html

Lavrov: Rusia dispuesta a examinar con EEUU todos los temas en un diálogo franco

REIKIAVIK (Spuntnik) — Rusia está dispuesta a examinar con EEUU todas las cuestiones, aunque solo en un diálogo franco y de respeto mutuo, declaró el ministro... 19.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-19T22:25+0000

2021-05-19T22:25+0000

2021-05-19T23:49+0000

En este contexto, el canciller ruso indicó que Moscú y Washington deben entender cómo desarrollar sus relaciones, subrayando que "la situación general en el mundo depende mucho de las relaciones entre Moscú y Washington".En su opinión, los dos países deben cooperar "en las esferas donde nuestros intereses coinciden y donde podemos sacar un resultado positivo", en particular, en la estabilidad estratégica y en la resolución de conflictos.El ministro de Exteriores ruso instó a Antony Blinken, durante su reunión en Reikiavik a trabajar para normalizar la situación con misiones diplomáticas rusas y estadounidenses en ambos países."Estaremos dispuestos a 'retirar los escombros' heredados de las anteriores administraciones estadounidenses, incluso en lo referente al trabajo de las misiones diplomáticas estadounidenses en Rusia y las rusas, en EEUU", dijo.El canciller ruso destacó que "si no garantizamos unas condiciones normales para el trabajo de los diplomáticos, de hecho, estaremos socavando la misma idea de la diplomacia, que es construir y mantener los puentes y el diálogo".Lavrov agradeció a Blinken la reunión y expresó su esperanza a un diálogo productivo.También apreció su intención de utilizar un enfoque diplomático para resolver discrepancias."Las leyes de la diplomacia prevén la reciprocidad, incluso en lo referente a la respuesta a cualquier acción hostil", señaló Lavrov, añadiendo que "lo más importante es que tratemos de aprovechar al máximo las oportunidades diplomáticas".El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que espera que ambos países puedan cooperar para lograr un mundo más seguro.El funcionario añadió que la postura de EEUU es que si los líderes de ambos países puedan trabajar "en conjunto, de forma cooperativa", el mundo "podrá ser un lugar más seguro"."Eso es lo que buscamos", dijo Blinken.Serguéi Lavrov, calificó de "constructivo" su encuentro con Antony Blinken en Reikiavik."Hablamos más de lo previsto, durante una hora y cuarenta minutos, probablemente, la conversación me pareció constructiva", dijo el canciller ruso.Agregó que los problemas en las relaciones de Rusia y EEUU son muchos y complicados, pero los dos países "comprenden la necesidad de superar la insalubre situación que se ha desarrollado en las relaciones de Moscú y Washington en los años pasados".En este contexto, Lavrov expresó su esperanza de que los presidentes Vladímir Putin y Joe Biden determinen los futuros esfuerzos para mejorar las relaciones ruso-estadounidenses.

