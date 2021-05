https://mundo.sputniknews.com/20210519/hallan-en-plena-costa-gaditana-termas-romanas--en-perfecto-estado-de-conservacion--video-1112263629.html

Hallan en plena costa gaditana unas termas romanas en perfecto estado de conservación | Vídeo

Hallan en plena costa gaditana unas termas romanas en perfecto estado de conservación | Vídeo

¿Quién no ha paseado alguna vez por las dunas que rodean el Cabo de Trafalgar, uno de los lugares más emblemáticos de la costa de Cádiz?

Trafalgar fue el escenario de la famosa batalla de Trafalgar, donde la tropa franco-española fue derrotada por la inglesa al mando del almirante Nelson. Numerosas obras literarias han plasmado este suceso. Sin embargo, este no ha sido el único acontecimiento que se ha producido en su litoral. Gracias al último hallazgo de arqueólogos españoles se sabe que también fue un gran enclave pesquero miles de años antes, un enclave mucho más importante de lo que se pensaba. Se trata de la primera excavación que se realiza en la zona de Trafalgar, pues hasta el momento tan solo se habían producido algunos estudios. Los responsables de este hallazgo son los investigadores del Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de Universidad de Cádiz (LABAP), dentro del Proyecto Arqueostra. Una de las líneas de investigación de este proyecto es la problemática de la explotación de recursos marinos en la Antigüedad y por ello, pretendían en un primer momento reflexionar sobre los orígenes de la ostricultura en el Sur de la Península Ibérica y en el Norte de África Occidental. Para su sorpresa, al igual que para sus vecinos, han hallado en tan solo unas semanas unas termas romanas excepcionalmente conservadas con una estructura de casi cuatro metros de altura.El responsable del proyecto y catedrático en Arqueología Darío Bernal ha constatado junto a su equipo que se trata de un sofisticado complejo termal rural, con sus ventanas y sus puertas, que disponía de un circuito de aire caliente alimentado por un horno que emanaba a través de cámaras en suelo y en las paredes. Las primeras hipótesis apuntan a que estas termas servirían para dar un servicio de higiene y de ocio, a los trabajadores de las almadrabas, de las fábricas de salazones y de acuicultura de la zona.Este hallazgo podría ser tan solo la punta del iceberg, pues por el momento solo se han realizado una evaluación del potencial arqueológico de la zona y de su estado de conservación. Desde la primera intervención los arqueólogos pudieron comprobar y verificar la importancia arqueológica de la zona, no solo en época romana, sino también prehistórica y hasta en época moderna. "Estamos muy contentos de los resultados obtenidos y de la potencialidad arqueológica que tiene el tómbolo y el Cabo", aseguraba Darío Bernal, catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz en una reciente entrevista radiofónica.Trafalgar y su historia de acuiculturaSegún confirman los investigadores, se sabe que en toda esta zona costera la cría y el engorde de los pescados y los moluscos era una práctica habitual en el período romano, especialmente en el siglo I y II a.C. "Era un elemento de ostentación y demostración de riqueza", detalla Bernal. "Es sus residencias de recreo solían tener viveros. Hay muchísimos escritos que relatan cómo las élites romanas presumían del tamaño de viveros y de las especies que criaban para consumo propio o para vender. Cicerón siempre atacaba estos excesos".Por las fuentes grecorromanas, también se conoce que esta zona era denominada como Promontorio de Juno. El hallazgo de estas nuevas termas, con varias habitaciones que posiblemente contarían con distintas temperaturas y piletas con agua, da idea de que el enclave pesquero que habría en esta zona era "mucho más importante de lo que pensábamos" ya que no sólo albergaba fábricas de producción pesquera, explica Darío Bernal.Estos asentamientos de acuicultura serían una prueba de que, tras la pacificación de Hispania, a esta zona llegaron colonos italianos de clase alta que implantaron los modelos de desarrollo urbanístico que tenían en su tierra de origen. Cuando los romanos abandonaron las termas, el viento las sepultó entre la arena, motivo por el cual han estado tan bien conservadas a nivel subterráneo. La Junta de Andalucía, competente en la gestión del patrimonio histórico, debe ahora decidir si, una vez concluyan las investigaciones, pone en marcha una estrategia de musealización que incorpore este enclave como un nuevo aliciente para visitar esta costa o si deja que el viento vuelva a cubrir de arena estos restos.

