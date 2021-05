https://mundo.sputniknews.com/20210519/el-sistema-de-salud-de-colombia-otra-derrota-para-duque-1112353007.html

El sistema de salud de Colombia, otra derrota para Duque

El Gobierno de Iván Duque en Colombia sufrió un nuevo revés, con el fracaso en el Congreso de la reforma del sistema de salud que había propuesto. La caída del... 19.05.2021, Sputnik Mundo

Dos semanas después de que las protestas en Colombia lograran que el presidente, Iván Duque, retiró el resistido proyecto de reforma tributaria, las organizaciones sociales consiguieron una nueva victoria ante los intereses del oficialismo: ahora fracasó una reforma del sistema de salud que era rechazada por sindicatos y organizaciones sociales."Con 11 votos a favor y 2 en contra en el Senado y con 16 votos a favor y 3 votos en contra en la Cámara de Representantes, el Congreso acaba de tumbar la Reforma a la Salud. Gran triunfo de la movilización masiva, pacífica y del Paro Nacional 19M", celebró el Comité Nacional del Paro en sus redes sociales, una vez se conoció la noticia.En efecto, el oficialismo colombiano no logró los votos necesarios en las comisiones de Salud para que el texto siga su curso y sea votado en el plenario, por lo que el texto quedó inmediatamente archivado.¿Qué decía la reforma de salud propuesta por el Gobierno?Si bien no continuará su curso en el Congreso, el texto de la reforma —identificado como el proyecto de ley 010— había sido presentado ante el legislativo en 2020 por legisladores del partido Cambio Radical, una formación política liderada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (2014-2017).El partido de Vargas Lleras se consolidó como un aliado del Gobierno en 2020, cuando expresó su respaldo a la gestión del mandatario y fue incluido en el Gabinete con la asunción de Fernando Ruiz Gómez como ministro de Salud. Desde que accedió al cargo, el ministro se convirtió en uno de los principales impulsores de la reforma.El texto, que en su versión final consta de 65 artículos, proponía modificar el actual Sistema General de Seguridad Salud, que asegura una cobertura universal de salud para trabajadores y beneficiarios, tanto a través de instituciones públicas como de servicios privados conocidos como Entidades Promotoras de Salud (EPS).La iniciativa defendida por el oficialismo tenía algunos puntos clave que significaban un cambio importante en el modelo sanitario:¿Por qué la reforma de la salud era rechazada?Pero lo que para el oficialismo colombiano era un texto fortalecedor de la salud, para los sindicatos vinculados al área no fue otra cosa que un intento de promover privatizaciones en el campo sanitario.Para sindicatos como la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), el texto "mercantiliza aún más los servicios de salud".Para los trabajadores, el modelo propuesto por el ministro de Salud apuntaba a debilitar la red pública de salud en beneficio de las EPS, que pasarían a ser consideradas como "aseguradoras" de salud. Según Anthoc, detrás de estos cambios el Gobierno buscaba facilitar el ingreso de "agencias internacionales" a la salud colombiana.El rechazo a la reforma propuesta del Gobierno era uno de los puntos principales del Pliego de Emergencia que el Comité Nacional del Paro presenta a Duque desde su versión inicial en 2020. Pero no es la única relativa a la salud: en sustitución al proyecto del Gobierno, los sindicatos reclaman una "intervención del Estado del sistema de salud".La intervención estatal del sistema de salud debería tener como aspectos centrales garantizar las medidas de bioseguridad para trabajadores y usuarios durante la pandemia, así como asegurar la formalización laboral de todos los trabajadores del sector.En la vereda de enfrente a los sindicatos, el partido Cambio Radical insistió —aún después de conocer el fracaso del texto en el Congreso— que "el sistema de salud debe ser reformado ya que es débil y presenta muchos problemas". Para el partido que apoya a Duque, la necesidad de una reforma deberá ser discutida nuevamente más adelante.

