El Gobierno de EEUU levantará sanciones contra firma que construye el Nord Stream 2

EEUU identificó cuatro entidades y cuatro buques a los que se puede aplicar sanciones por participar en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, dijo el Departamento de Estado en un informe al Congreso.Los buques Yury Topchev, Vladislav Strizhov, Baltiyskiy Issledovatel y Akademik Cherskiy están sujetos a sanciones por instalar oleoductos para la construcción de los proyectos de oleoductos Nord Stream 2 o TurkStream, según el informe.Según el informe, las empresas marítimas LLC Koksokhimtrans y LLC Mortransservice de Rusia, el Servicio de Rescate Marino de la Institución Presupuestaria del Estado Federal y el Fondo de Propiedad de Energía y Calor de Samara están sujetos a sanciones por su participación en la construcción del proyecto Nord Stream 2. Los legisladores del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acordaron este miércoles trabajar en un proyecto de ley para imponer sanciones a los buques y entidades involucradas en la finalización del gasoducto Nord Stream 2."Espero trabajar juntos en esto, me gustaría que pasáramos todo el día o varios días en este tema tan importante ", dijo el republicano August Pfluge.El congresista hizo el comentario al intentar introducir una enmienda a la Ley de No Reconocimiento de Anexión de Crimea que impondría sanciones a los buques y entidades involucradas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2.Explicó que las posibles sanciones se impondrían en virtud de la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa, ya que la finalización del gasoducto Nord Stream 2 reforzaría el control de Rusia sobre el suministro de energía de Europa y presentaría una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.Sin embargo, el congresista Gerry Connolly lo convenció de que retirara la enmienda para evitar "diluir" la intención de la Ley de No Reconocimiento de Anexión de Crimea.Connolly dijo que estaba de acuerdo con las preocupaciones de Pfluger y se ofreció a trabajar con él para encontrar otra ruta para avanzar en la enmienda.

