Disciplina, liderazgo o buena organización: Amazon recluta militares en España para puestos de mando

La empresa de mensajería incorpora a este perfil profesional en sus plantas, ofreciendo unos sueldos más altos que los del Ejército. Lleva medio centenar... 19.05.2021, Sputnik Mundo

Amazon España cumple en 2021 su décimo aniversario. La empresa de mensajería lo celebra con unas ganancias de 5.400 millones de euros, tal y como recogieron varios medios cuando desvelaron su ejercicio fiscal, por primera vez en su historia. Fundada por el estadounidense Jeff Bezos como un servicio de comercio electrónico, ahora es una empresa multinacional que en tiempos de pandemia y de take away se ha hecho fundamental para millones de clientes. Entre sus trabajadores —que en toda la geografía nacional ascienden a unos 12.000 fijos y 5.000 temporales, según expuso la empresa en un comunicado— "hay todo tipo de perfiles y niveles de formación". Amazon detalla que hay "desde puestos de nivel de entrada en operaciones a desarrolladores e ingenieros de software, responsables de negocio, científicos de datos y aprendizaje automático, así como expertos en la nube y 'arquitectos de soluciones', o asesores en áreas concretas de la actividad de la empresa".Un abanico de opciones que tiene desde 2017 un perfil claro: militares con dotes para el mando, para gestionar equipos y para ofrecer sus conocimientos de disciplina u organización. Con el proyecto Militar Hiring, la compañía pretende armarse de personal cualificado que venga de otros gremios. El programa lleva desde 2017 en Estados Unidos. Poco a poco se ha ido expandiendo a Europa y, apuntan, ya cuentan con 605 exmiembros de las fuerzas armadas en todo el continente y 47 en España.Y en España, la propia página web anima a participar a estos servidores públicos con un reclamo directo, acompañado incluso de un vídeo: "En Amazon, miles de veteranos y cónyuges de militares están impulsando la innovación y elevando el nivel de la experiencia del cliente. Cada día, aplican sus conocimientos, habilidades y principios de liderazgo en una amplia variedad de carreras en todo el mundo en nombre de nuestros clientes. Juntos, estamos construyendo el futuro con un producto, servicio e idea innovadores. Redefinir qué es posible no es fácil. ¿Estás preparado?", arengan desde la plataforma.Las razones para elegir estos puestos, según el medio de noticias especializado LQTDefensa, es la corta vida de un militar y los salarios. Mencionan desde el periódico a Sputnik la Ley de Tropa y Marinería, firmada en 2006, que acelera el fin de la vida activa: "Alcanzados los 45 años, y en el caso de que no se haya adquirido la condición de soldado permanente, cesa la relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas, accediendo el militar profesional de tropa y marinería que así lo decida y haya cumplido al menos 18 años de servicio, a la condición de reservista de especial disponibilidad, y con ella al derecho a percibir mensualmente una asignación económica".Tal final precipitado, que algunas asociaciones del gremio quieren abolir o alargar con mejores condiciones, ofrece la posibilidad de unirse a otros puestos asalariados. Y encima dota de experiencia a sus protagonistas. Esa capacidad de mando y "liderazgo" es lo que enfatizan en Amazon a la hora de fichar a militares. En Europa, el radar se ha puesto en quienes están en operaciones internacionales o en aquellos que integran cuerpos como la española Unidad Militar de Emergencia (UME), que presta auxilio en situaciones de urgencia, como ocurrió con la desinfección de calles al inicio de la epidemia de COVID-19 o durante los días del temporal Filomena, que cubrió de nieve el mapa.Ofrecen, además, mejores salarios, con cantidades que el sector público no alcanza. Anualmente, según exponen varios portales y certifican desde la compañía, rondan entre los 20.000 y los 50.000 euros. Suelen situarse en cargos cualificados y, alegan, es la forma de dar una oportunidad a unos profesionales que, a veces, tienen problemas por encontrar un puesto acorde a su currículum.Responde este personal a uno "altamente capacitado, con múltiples habilidades y una gran adaptabilidad", según apostillan. "Los perfiles más habituales suelen ser ingenieros, especialistas en logística, personas involucradas en misiones de mantenimiento de la paz y humanitarias (por ejemplo: luchando contra las operaciones de tráfico de personas en el Mediterráneo o proporcionado primeros auxilios durante desastres naturales) e innovadores (la primera expedición femenina sin apoyo a través de la Antártida)", detallan, explicando que emplean a "más de 45.000 hombres y mujeres en puestos de administración de operaciones, logística e ingeniería en Amazon.com y AWS en todo el mundo, y muchos han sido promocionados a puestos de liderazgo sénior".J. M., un antiguo oficial, declaraba al periódico Nius que había dado el salto por las condiciones y por un cambio de hábitos. "Yo estaba muy a gusto en las Fuerzas Armadas, pero la oportunidad era buena", señalaba. "Estamos acostumbrados a trabajar rápido, en condiciones adversas y mirando el céntimo. Miramos el milímetro. No fletamos trailers para llevar una bolsa de deporte", argumentaba Jesús Leal, un teniente coronel, en este mismo medio digital. Veía el interés como un "halago". "Es muy interesante y un incentivo para la vida militar", comenta un usuario de Twitter con respecto a la noticia. "Están a la caza", opina otro. Ninguno conoce a nadie en esa tesitura.El comandante Amado Andreu también dejó las Fuerzas Armadas para trabajar como gerente de área en una planta de Toledo, provincia pegada a Madrid. A sus 40 años, dirige un equipo de entre 70 y 80 personas centradas en el proceso de llegada de mercancías, según contaban en VozPopuli. Así justificaba este interés: "Desde el principio de nuestra carrera militar tenemos que seguir un método de planeamiento, con análisis de factores de riesgos, cosas que no sólo son aplicables a la vida militar sino también a la resolución de problemas en cualquier empresa".Desde la plataforma virtual Amazon en Lucha aseveran estas incorporaciones. "Sí, hay en las naves", conceden a Sputnik. Alfonso Domínguez, mozo de almacén de 48 años, asegura que él tiene jefes que proceden del ejército. "En la de San Fernando de Henares hay varios, de managers", relata en alusión a su centro de trabajo, situado en las afueras de la Comunidad de Madrid. "Incomoda un poco, porque se relaciona con el orden y la disciplina", alega quien está en el comité de empresa, luchando por una mejora del convenio: "Se habla entre la plantilla y suena a que van a estar con un látigo, tratándonos como en el ejército", ríe.

