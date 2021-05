https://mundo.sputniknews.com/20210519/conoce-a-la-reina-rusa-de-las-acrobacias-aereas--fotos-1112345422.html

Conoce a la reina rusa de las acrobacias aéreas | Fotos

Conoce a la reina rusa de las acrobacias aéreas | Fotos

En Rusia, prácticamente ningún festival de aviación se lleva a cabo sin la participación de Svetlana Kapánina, una galardonada piloto acrobática y múltiple... 19.05.2021, Sputnik Mundo

A bordo de aeronaves ligeras de motores de pistones, la deportista dibuja en los cielos maniobras de gran dificultad a velocidades vertiginosas y con precisión de orfebre.Kapánina es la única mujer piloto que ha subido al primer lugar del podio del Campeonato Mundial de Vuelo Acrobático. Lo hizo en seis ocasiones distintas, siendo la última el 2011, como miembro del equipo nacional ruso. Es también siete veces campeona mundial en la categoría femenina.A lo largo de su prolífica carrera, Kapánina ha ganado la medalla de oro en decenas de diferentes campeonatos nacionales e internacionales. Son tantos los premios que, hace 18 años, su nombre entró a las páginas del libro Guinness de los récords como la piloto de aviación deportiva con más títulos en el planeta.Apasionada por la velocidad desde la niñezEs común en el mundo de la aviación que el oficio de piloto se pase de padre a hijo en tradicionales dinastías profesionales. Este, sin embargo, no es el caso de Kapánina. Nació en una familia alejada del mundo de los aviones, pero directamente relacionada con otra máquina: el automóvil. Su padre era un chófer a quien le gustaba una categoría bastante peculiar del automovilismo: la conducción sobre hielo. Fue justamente su progenitor el responsable de inculcar en Svetlana el amor por la velocidad y la adrenalina.Cuando todavía era una colegiala, a la joven Kapánina le gustaban las motocicletas y los deportes, en particular, el atletismo y la gimnasia artística. La ahora piloto llegó incluso a alcanzar el título de Maestro de Honor de Deportes de Rusia. La primera profesión de Svetlana, sin embargo, terminó siendo algo mucho más común: farmacéutica.Sin embargo, la inauguración de un aeroclub en su ciudad en la década de 1980 cambió para siempre la vida de Kapánina. Inicialmente, la joven quería probarse como paracaidista, pero el instructor del club la convenció de que hiciera un vuelo de prueba en una aeronave Yak-52. Después de surcar los cielos por primera vez, la aviación entró definitivamente en la vida de Svetlana. Luego se fue a trabajar al club de vuelo, se convirtió en técnica eléctrica y piloto cadete. En 1991, Kapánina fue invitada a ser miembro del equipo nacional ruso de acrobacias aéreas.La muerte del también piloto y su esposo Leonid Solodóvnikov años más tarde podría haber puesto un fin en la carrera de Svetlana en los cielos. Sin embargo, ella encontró la fuerza para entrar nuevamente en una aeronave y volver a despegar. En los años que siguieron, se profesionalizó cada vez más y se alzó al primer puesto de numerosos campeonatos de acrobacia aérea.A Svetlana la han invitado en repetidas ocasiones a trabajar en prestigiosos clubes de aviación extranjeros, pero la piloto siempre fue y sigue siendo inflexible. Kapánina dice que solamente en aeronaves con la bandera rusa hará sus maniobras y ganará trofeos.Actualmente con 52 años, Kapánina continúa entrenando y deleitando a los espectadores y colegas con su habilidad. En un reciente evento con motivo del aniversario de los grupos acrobáticos Strizhí —Vencejos— y Russkie Vítiazi —Caballeros rusos—, la legendaria piloto habló con Sputnik.La piloto acrobática sostuvo que los profesionales de los Strizhí y los Russkie Vítiazi tienen una habilidad que supera la de sus homólogos extranjeros, quienes se dedican exclusivamente a espectáculos aéreos."Mientras tanto, los nuestros son, de hecho, pilotos de combate. Hoy actúan para el público, pero no se puede descartar que mañana tengan que participar en una batalla real", subrayó KapáninaLa piloto compartió, además, que le alegra el hecho de que cada vez surjan más nuevos grupos de vuelo acrobático en Rusia.

