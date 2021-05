https://mundo.sputniknews.com/20210519/como-funcionaba-el-correo-electronico-en-1984-un-divertido-video-retro-resurge-en-las-redes-1112323466.html

¿Cómo funcionaba el correo electrónico en 1984? Un divertido video retro resurge en las redes

Catorce kilos era lo que pesaba esta moderna computadora portátil que revolucionó la manera de comunicarse.

Catorce kilos era lo que pesaba esta moderna computadora portátil que revolucionó la manera de comunicarse. La TRS-80 Modelo 100 fabricada originalmente por Kyocera Corporation comenzó a venderse en Japón en 1983, un año antes de que se lanzara este gracioso videoclip, y su gran atractivo era un módem de estilo acoplador acústico.Funcionaba de la siguiente manera: primero, había que marcar en un teléfono de línea, claro está, el número donde se encontraba la otra computadora y luego conectar el tubo al módem para que estos intercambiaran pitidos que luego el ordenador procesaría en texto. Como se ve en el video, esta tecnología de punta para la época podía fallar por varias cuestiones, algunas irrisorias. En el clip que publicó recientemente el presentador de noticias de la televisión canadiense Jon Erlichman, se puede ver cómo no tener monedas para usar un teléfono público era la primera barrera que había que superar. Además, en lugares ruidosos como un tren, era probable que el módem no llegara a decodificar correctamente los sonidos emitidos por el teléfono.El video en cuestión es un extracto de un episodio de la serie informática Database que se emitió el 7 de junio de 1984. En él, el presentador Tony Bastable se esfuerza por demostrar cómo enviar y recibir correos electrónicos durante un viaje a Japón."Puedes trabajar en cualquier lugar, ya sea en el asiento del tren o en el asiento del avión", resaltaba Bastable.En la segunda parte del video, el presentador logra el desafío de recibir sus correos de Londres desde su habitación en un hotel en Japón: "Y, por supuesto, podría realizar todo el proceso a la inversa. Podría sentarme aquí y enviar mensajes desde mi computadora a la computadora en Londres para ser recogidos por el buzón electrónico en la oficina de la base de datos... ¡si tan solo se me ocurriera algo que decir!".El video retro ya fue compartido más de 7.000 veces en Twitter y recibió decenas de miles de me gusta. "Esto es honestamente más 'cool' que el correo electrónico de hoy. Mucho menos conveniente, pero definitivamente más 'cool'", tuiteó un internauta.

