Aseguran que Bill Gates quería ganar el Premio Nobel con la ayuda de Jeffrey Epstein

Desde que el cofundador de Microsoft anunció su divorcio, comenzó un aluvión de acusaciones sobre sus lazos con el depredador sexual condenado que fue arrestado en 2019.

Bill Gates quería ganar un Premio Nobel de la Paz con la ayuda de Jeffrey Epstein, publicó el Daily Beast citando a un exempleado de la Fundación Bill y Melinda Gates. La fuente del medio estadounidense afirma que el desarrollador de software convertido en filántropo supuestamente vio a Epstein como su boleto al premio.Como antecedente, en octubre de 2020, el periódico noruego DN había revelado que los multimillonarios habían ido a Estrasburgo en 2013 para reunirse con el entonces presidente del Comité Noruego del Nobel, Thorbjorn Jagland.El periódico indicó que a la reunión también asistieron representantes del think tank International Peace Institute. Epstein los presentó y junto a Gates trabajaron en un proyecto para erradicar la poliomielitis.La reunión tuvo lugar varios años después del primer caso penal de Epstein, durante el cual se declaró culpable de dos cargos por delitos graves, incluido el de solicitar prostitución a una menor por la que fue sentenciado a 18 meses de cárcel y registrado como delincuente sexual."Vinieron a mi residencia con sus respectivas delegaciones. Bill Gates y Epstein llegaron juntos, seguidos por los demás. Hice una introducción sobre el sistema europeo para el control de medicamentos. Después de eso, la conversación avanzó más", escribió Jagland en un correo electrónico.Según Jagland, la reunión con Gates y Epstein se produjo a través del trabajo sobre vacunas con el Consejo de Europa. Sin embargo, cuando el diario DN interrogó a Daniel Holtgen, jefe de comunicaciones de la organización sobre la reunión, él no estaba al tanto."No tengo conocimiento de esta reunión y, por lo tanto, si sucedió, no fue un asunto oficial del Consejo de Europa", escribió en un correo electrónico.La respuesta de GatesAl comentar sobre el informe del Daily Beast, un portavoz de la fundación dijo que Gates nunca buscó activamente el premio.En tanto, Jagland le dijo al periódico DN que su reunión con Epstein y Gates no tuvo nada que ver con el premio, enfatizando que el cofundador de Microsoft no fue nominado en 2013.

