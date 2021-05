https://mundo.sputniknews.com/20210519/alianza-opositora-venezolana-reitera-que-forma-de-dirimir-diferencias-es-por-via-electoral-1112355382.html

Alianza opositora venezolana reitera que forma de dirimir diferencias es por vía electoral

"Reivindicamos y no renunciaremos a la vía electoral como la única forma civilizada de dirimir las diferencias entre ciudadanos, las alternativas a la vía electoral han demostrado ser insuficientes y solo han prolongado el sufrimiento de los venezolanos y generado frustración entre los electores", expresó el presidente del partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, quien leyó un comunicado en nombre de las 22 organizaciones políticas que conforman la alianza.La Alianza Democrática celebró que los sectores que llamaron a la abstención en las pasadas elecciones parlamentarias, ahora estén dispuestos a participar en los comicios del próximo 21 de noviembre, en los que se elegirán a los gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y concejos municipales.Además, los opositores exigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) revisar las inhabilitaciones de algunos partidos políticos, a fin de que puedan participar en las vendieras elecciones.Falcón señaló que agradecen los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar la superación de la crisis que aqueja a este país."Aceptamos las mediaciones y colaboraciones de países y organismos multilaterales, pero eso sí, rechazamos toda injerencia, tutelaje o amenaza belicista que impongan desde visiones foráneas estrategias o tácticas no consensuada con las sociedad venezolana", sostuvo.La alianza también condenó la imposición de sanciones unilaterales contra esta nación, al considerar que lejos de resolver el problema han complicado la crisis de abastecimiento y destruido la calidad de vida de los ciudadanos.El CNE anunció el pasado 14 de mayo la realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales.Estas elecciones se realizan en medio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición, en el que este último sector exige presidenciales con observación internacional a cambio de levantar las sanciones económicas contra Venezuela.Confianza del electoradoLa Alianza Democrática, conformada por 23 partidos opositores, buscará generar la confianza en los electores para motivar al voto en los comicios del próximo 21 de noviembre, dijo a Sputnik el diputado y secretario general de la organización política Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente), Juan Carlos Alvarado."Este ejercicio (de unidad) que hoy hacemos tiene como objetivo lograr capitalizar la mayor cantidad de votos y motivar al electorado", expresó el diputado de Copei, uno de los partidos de la Alianza Democrática.Los integrantes de la alianza emitieron el miércoles un comunicado en el que se presentaron oficialmente y destacaron que la vía electoral es la única forma de dirimir las diferencias políticas en ese país suramericano.La alianza, recordó el diputado, nació tras la conformación de la mesa de diálogo nacional que estableció el Gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición, para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.En ese entonces, dijo, solo la conformaban cinco organizaciones políticas, a las cuales se sumaron 18 para ir en un solo bloque a los comicios que convocó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 21 de noviembre en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y concejos municipales.Alvarado destacó que de los 23 partidos políticos, 14 están habilitados por el CNE para participar con su tarjetón en las elecciones, mientras los otros nueve se encuentran en proceso de validación como lo contempla la norma electoral."Hemos hecho un llamado en general a todas las agrupaciones de manera colectiva, gremios sociales, sindicatos, de manera que podamos confluir para presentar las mejores opciones en el venidero proceso electoral", expuso.Órgano electoralPara Alvarado, la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del parlamento también generará confianza en los ciudadanos convocados a las urnas."El nuevo poder electoral no se escogía desde 2004 a través de la vía legislativa que tradicionalmente corresponde (…) Cuando vas mencionando esas cosas en los recorridos por los diferentes estados del país es lo que hace que la gente gane confianza y mayor motivación al darse la elección", acotó.El nuevo CNE está integrado por cinco rectores principales de los cuales dos son aliados a la oposición y tres cercanos al oficialismo.El secretario general de Copei consideró que para las venideras elecciones existen garantías, las cuales han hecho reflexionar a sectores opositores sobre su participación en los comicios."Hemos venido observando particularidades en las distintas regiones como algunos actores regionales que han venido reconociendo que la vía de la abstención no fue la mejor opción para lograr cambios importantes (...) Hemos visto de manera pública cómo han reconocido que es importante participar en este proceso electoral", comentó.Alvarado indicó que la alianza opositora comenzó a trabajar en la construcción de la defensa del voto, pues dijo que estarán presentes en los más de 14.000 centros de votación y las más de 30.000 mesas electorales.De igual manera, señaló que solicitará la participación de organismos internacionales en las 16 auditorías que realizará el CNE durante todo el proceso electoral.Entretanto, manifestó que la alianza establecerá un reglamento para la elección de los candidatos que los representarán en los comicios."Esperamos que pueda llegarse a un consenso, pero si hay que usar otras herramientas como encuestas o primarias, se ejecutarán, lo importante es que tengamos la capacidad de alcanzar el mayor consenso en los espacios a elegir", agregó.Los venezolanos están convocados a elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes y cerca de 3.000 integrantes de los consejos legislativos y concejos municipales en las llamadas "mega elecciones".

