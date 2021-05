https://mundo.sputniknews.com/20210518/video-captan-al-nuevo-land-cruiser-de-toyota-en-movimiento-y-sin-camuflaje-1112292956.html

Video: captan al nuevo Land Cruiser de Toyota en movimiento y sin camuflaje

Video: captan al nuevo Land Cruiser de Toyota en movimiento y sin camuflaje

La nueva generación del Toyota Land Cruiser todavía no ha llegado a las tiendas mundiales, pero ya ha sido víctima de las lentes de los 'espías'.

En el video, de pocos segundos, registrado durante la noche, es posible ver el automóvil del fabricante japonés desde la distancia en lo que parece ser el patio de una fábrica. En las imágenes, el supuesto nuevo Toyota Land Cruiser se desplaza por un recinto cerrado, antes de girar a la derecha y detenerse. No está claro en qué lugar del globo se registraron las imágenes. Tampoco se conoce la fecha en que el video fue grabado.De momento no se conocen detalles oficiales acerca de la camioneta. No obstante, la camioneta en cuestión se ve sin el típico camuflaje que se aplica en los vehículos antes de su lanzamiento para evitar que se filtren sus características, lo que permite ver su exterior.La fecha de lanzamiento de la nueva versión del icónico todoterreno tampoco es conocida, pero se espera que llegue a los mercados mundiales todavía en 2022.

