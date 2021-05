https://mundo.sputniknews.com/20210518/venezolanos-en-colombia-entre-el-temor-de-quedarse-y-la-incertidumbre-de-retornar-1112317042.html

Venezolanos en Colombia, entre el temor de quedarse y la incertidumbre de retornar

Venezolanos en Colombia, entre el temor de quedarse y la incertidumbre de retornar

18.05.2021

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

venezuela

La población sale a demandar cambios en la Casa de Nariño y los cuerpos de seguridad responden con ferocidad, algo en lo que encontraron semejanzas los migrantes venezolanos consultados por Sputnik al comparar lo que pasa en Colombia con lo sucedido en su país."Hay muchos elementos similares a lo que pasó en Venezuela en 2014 y 2017.Uno revive esa situación, pero es algo ajeno. Es una tensión entre sentirse reviviendo cierto trauma y a la vez como desconectado", dijo a esta agencia el psicólogo venezolano que reside en Bogotá, Joel Guzmán.De acuerdo con el Comité Nacional del Paro, en las movilizaciones han muerto al menos 50 personas, 578 han sido heridas, 524 han desaparecido y 21 mujeres han sufrido violencia sexual.Por su parte, el Ministerio de Defensa registra la muerte de un uniformado.Sin motivos para volverEn medio de paros nacionales y bloqueo de vías, algunos comercios han reportado desabastecimiento de alimentos, lo que también trae amargos recuerdos a los venezolanos.Aunque la violencia y la inestabilidad se mantienen en Colombia desde finales de abril, y ello ha afectado el trabajo de muchos migrantes golpeados ya por las restricciones y controles de la pandemia de COVID-19, volver a Venezuela está lejos de ser una opción."Ahora se está poniendo como Venezuela. Aquí los disturbios pararon todo, hasta los supermercados cerraron, hubo pasos por los que no se podía andar por la gente, las piedras. No ha sido fácil por el empleo, y con disturbios y pandemia se pone peor, pero es más duro estar en Venezuela. Aquí con cualquier sencillo uno come, en Venezuela no", dijo Johana Ribas, una venezolana residente de Barranquilla.Sin embargo, escapar de una posible crisis en Colombia, sí es considerado por todos los migrantes venezolanos como una opción y miran hacia Perú, México y Estados Unidos."Mi esposo vende electrodomésticos y ha bajado el ritmo de trabajo, además de que todo ha aumentado en los últimos días. Siento que vivimos lo mismo que se vivió en Venezuela hace unos años. Yo la verdad, he pensado irme a vivir a Estados Unidos", señaló Nilse Pérez, costurera venezolana.Miedo a la reformaEl presidente Iván Duque anunció una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en muchos ámbitos, y perjudicaba sobre todo a la clase media colombiana, lo que desató numerosas protestas en rechazo a la norma, que comenzaron el 28 de abril y generaron la derogación del proyecto el 2 de mayo.Para el migrante venezolano Joel Guzmán, esa reforma era un motivo de preocupación, por lo que fue un alivio que haya sido anulada."La reforma que venía era súper dura. A la clase media le caía durísimo y eso iba a afectar significativamente mi cotidianidad, pero ahora hay un clima de mucha incertidumbre, en el que uno no sabe qué va a pasar. El beneficio que tiene uno como migrante es que uno puede pensar más en volver, en moverse de país", agregó.La reforma tributaria de Duque "provocaría el incremento de todos los precios", agregó la venezolana Nilse Pérez y también consideró que su derogación se traduce en un alivio.Más de millón y medio de venezolanos se encuentran en Colombia y ante la crisis que afronta esa nación, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que está preparado para recibir a quienes decidan volver.En los últimos días, el diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro ha comenzado a abrirse paso, pero las calles en Colombia siguen tomadas por los manifestantes, lo que aumenta la vulnerabilidad de miles de venezolanos, especialmente los que carecen de un trabajo formal.

colombia

venezuela

Magda Gibelli

