https://mundo.sputniknews.com/20210518/un-estudio-confirma-que-un-buen-estado-fisico-disminuye-el-riesgo-de-muerte-por-covid-19-1112285712.html

Un estudio confirma que un buen estado físico disminuye el riesgo de muerte por COVID-19

Un estudio confirma que un buen estado físico disminuye el riesgo de muerte por COVID-19

Una investigación llevada a cabo en la escuela de salud pública de la Universidad de Toronto indica que las personas que se mantienen en un buen estado físico están más protegidas ante el COVID-19.

2021-05-18T04:20+0000

2021-05-18T04:20+0000

2021-05-18T04:20+0000

estilo de vida

pandemia de coronavirus

coronavirus

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1112285340_0:175:1920:1255_1920x0_80_0_0_07c1e44af20be3e38ad6ba76d59627f2.jpg

Los investigadores observaron que incluso el ejercicio de bajo a moderado parece marcar la diferencia. "Uno de los hallazgos realmente interesantes de este estudio es que cualquier persona con un nivel bajo de actividad física está mejor protegida", señaló Rebecca Christensen, doctora principal del estudio. "Correr una vez no te protegerá, pero si corres con regularidad, lo estás haciendo bien", resaltó.Del estudio participaron 2.690 adultos del Reino Unido de 49 a 80 años. Se centraron únicamente en el riesgo asociado con la muerte y la probabilidad de contraer el virus. Por otro lado, resaltaron que no encontraron una asociación significativa entre el nivel de condición física y el riesgo de contraer la infección por coronavirus. El estudio tampoco examinó la gravedad que podría desarrollar la enfermedad."Alguien que simplemente pasa de no hacer ejercicio a hacer algo de ejercicio, podría ver beneficios apreciables", detalló Christensen. "Si puedo hacer algo, ¿tendrá algún impacto? La respuesta es sí, siempre que estés haciendo algo de manera constante", agregó.La actividad física disminuye con la edad, pero "si estás en mejor forma para las personas de tu grupo de edad, ¿obtendrás algún beneficio? La respuesta sigue siendo sí", resaltó Christensen.Respecto a los atletas que contrajeron formas graves de COVID-19, la científica explicó: "La gravedad de los síntomas podría estar relacionada con el estrés físico de los entrenamientos intensos del atleta. (...) Las personas que hacen mucho ejercicio en realidad pueden tener una disminución en su sistema inmunológico al hacer ejercicio en exceso".La doctora aconsejó comenzar con rutinas de ejercicio "cuanto antes" y aumentarlas con el correr del tiempo. El estudio fue publicado a principios de mayo en la revista científica PLOS ONE.

https://mundo.sputniknews.com/20210517/bolsonaro-critica-a-los-idiotas-que-se-aislan-en-casa-para-protegerse-del-covid-19-1112274877.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/cuba-sera-posiblemente-el-primer-pais-en-vacunar-a-toda-su-poblacion-con-una-vacuna-propia-1112252340.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemia de coronavirus, coronavirus, salud