Secretaría de No Violencia de Medellín llama a no estigmatizar minga indígena colombiana

BOGOTÁ (Sputnik) —La Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín (Colombia, noroeste), llamó a no estigmatizar a la minga indígena de Antioquia... 18.05.2021, Sputnik Mundo

Desde la OIA agradecieron el mensaje de no violencia de la secretaría."Agradecemos su valioso apoyo, desde nuestra parte cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra", es la respuesta en la misma red social.Visibilizar problemáticas históricasMás temprano, desde la OIA informaron a través de un comunicado que el objetivo de la movilización hacia Medellín es unirse a la minga y al paro nacional "para plantear y motivar el debate, el diálogo abierto y visibilizar las problemáticas estructurales e históricas que el Gobierno ha estado ignorando".También para instar al Estado para que responda "por los asesinatos, los desplazamientos y la violencia del país".El comunicado de OIA llama a la ciudadanía de Medellín a "no caer en la desinformación" y añade que la minga estará una semana allí y que "solo tiene el propósito de manifestarse pacíficamente y exigir al Gobierno Nacional de Antioquia atención a la agenda de los pueblos indígenas".El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, reiteró en sus redes sociales la invitación al diálogo con los indígenas.Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, resaltó en la misma red social que los ciudadanos indígenas antioqueños se desplazan de forma pacífica, y que dispuso a la Gerencia de Etnias, a la Secretaría de la No Violencia y a la Policía Metropolitana "para garantizar su seguridad".

