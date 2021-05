https://mundo.sputniknews.com/20210518/reino-unido-y-la-ue-en-guerra-1112288628.html

Reino Unido y la UE en guerra

Reino Unido y la UE en guerra

Tambores de guerra. Están sonando en el canal de la Mancha a causa de los derechos de explotación de los pescadores franceses en aguas británicas. La disputa... 18.05.2021, Sputnik Mundo

El estallidoSe veía venir. El Canal de la Mancha fue escenario y testigo de los primeros choques entre la Unión Europea y Reino Unido. Desde París acusan a Londres de querer imponer nuevas licencias de pesca a las que consideran injustas e impuestas a última hora.La isla británica de Jersey fue el escenario concreto, donde Reino Unido acusó a 50 barcos pesqueros británicos de obstaculizar su puerto, que llevó al premier, Boris Johnson, a enviar buques patrulla, y que fue respondido de la misma manera por las autoridades de Francia.En estas acciones subyace el último y polémico punto de las negociaciones entre el bloque comunitario y las islas británicas para llegar a un Brexit ordenado, y que según Francia, Reino Unido no está respetando, y que es el acuerdo pesquero.El también profesor de la Universidad de Murcia avisa que el Reino Unido sabe que tiene la sartén por el mango en el proceso del Brexit.¿Represalias francesas?Pero la cosa está lejos de terminar: desde Francia, el ministro delegado galo de Comercio Exterior, Franck Riester, expresó que el Elíseo no cederá: "La ley es bien clara y los acuerdos se deben cumplir... Las decisiones que han tomado los británicos, las consideramos nulas y sin valor". Mientras, ministra del Mar del gobierno francés, Annick Girardin, denunció la "imposición de criterios que no pertenecen" al pacto del pos-Brexit y mencionó la posibilidad de cortar el suministro de energía que Francia provee a Jersey.Consultado acerca de si se atreverían realmente a apagarle la luz a la isla de Jersey, Fernández Riquelme es claro. "El problema es que no se la van a apagar. […] Yo dudo mucho que la UE, que debería hacerlo, cortara la luz a la isla de Jersey. No va a dejar a sus habitantes sin trabajo, sin vida, por este motivo, y eso lo saben perfectamente nuestros 'queridos amigos' del Reino Unido", advierte el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

