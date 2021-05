https://mundo.sputniknews.com/20210518/ramzan-kadirov-khabib-mataria-a-ferguson-no-es-un-atleta-en-absoluto-1112289803.html

Ramzán Kadírov: "Khabib mataría a Ferguson, no es un atleta en absoluto"

Ramzán Kadírov: "Khabib mataría a Ferguson, no es un atleta en absoluto"

El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, está seguro que Tony Ferguson no tendría ninguna posibilidad de vencer a Khabib Nurmagomédov si ambos se enfrentan. 18.05.2021, Sputnik Mundo

"¿Khabib mataría a Ferguson? Sí, estoy de acuerdo. Ferguson no es un atleta en absoluto. No es McGregor. No es un atleta en absoluto, es sólo un proyecto, están haciendo un espectáculo", dijo el líder de la República de Chechenia durante una transmisión en vivo en Instagram.También señaló que ahora los dirigentes de la UFC sólo se interesan por Tony Ferguson y Conor McGregor, a quienes se les dan unos rivales fuertes y pierden. La UFC tiene ahora otros intereses, otros campeones. Los viejos ya son aburridos, resaltó.La UFC intentó en cinco ocasiones organizar una pelea entre Khabib y Tony Ferguson, pero el combate nunca se llevó a cabo por diversas razones. Khabib terminó invicto su carrera deportiva tras ganar su pelea número 29 contra Justin Gaethje.

