Puigdemont a Sputnik: "Están obsesionados con mezclar a Moscú en nuestro movimiento"

España investigó durante dos años la presunta presencia de espías rusos en el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017. Una investigación que finalmente se archivó por no contar con pruebas suficientes, ya que los agentes solo aportaban al juzgado informaciones publicadas en medios de comunicación y el testimonio de un único confidente. Moscú negó en más de una ocasión inmiscuirse en la crisis catalana, pero no fue hasta 2020 cuando se archivó la causa. Un asunto que se ha mantenido en secreto hasta ahora. Fue gracias a una noticia recientemente publicada por eldiario.es cuando la ciudadanía se enteró de lo ocurrido. El que fuera presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expresado a Sputnik Mundo su opinión al respecto, tachando de "inútil, sin sentido y ridícula" la investigación ahora archivada. El expresidente catalán considera que la policía española y "otros poderes en la sombra dentro del Estado español" quisieron poner al movimiento independentista en una posición incómoda frente a la Comisión Europea en Bruselas, tratando de presentarlo como un brazo de los intereses de Moscú. Por otro lado, explica Puigdemont, otro cuerpo policial español con sede en Barcelona decidió poner en marcha otra "ridícula operación policial y judicial" al respecto, cuando previamente lo había archivado un juez en Madrid. A la nueva investigación, continúa, la denominaron Operación Volkhov, en honor a las fuerzas nazis españolas (la División Azul), que combatieron contra los soviéticos en San Petersburgo durante la Segunda Guerra Mundial. "Un insulto a la memoria del pueblo ruso", describe. "Esta fuerza policial española detuvo a una docena de activistas independentistas, acusándolos nuevamente de estar vinculados a los servicios e intereses secretos de Moscú", continúa. En su opinión, es ahora cuando la fiscalía de Madrid está filtrando la noticia para "decir basta a las fuerzas policiales españolas en Barcelona que dirigen la represión política en Cataluña", confiesa. "Al final, todo esto no hace más que demostrar que actualmente España no puede considerarse un Estado de Derecho", concluye.

