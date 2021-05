https://mundo.sputniknews.com/20210518/por-que-las-bebidas-calientes-no-son-saludables-y-con-que-nunca-debes-mezclarlas-1112306396.html

Por qué las bebidas calientes no son saludables y con qué nunca debes mezclarlas

Por qué las bebidas calientes no son saludables y con qué nunca debes mezclarlas

Las bebidas calientes representan un peligro potencial para el organismo cuando superan los 37 grados porque pueden provocar quemaduras en la mucosa, advirtió... 18.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-18T17:08+0000

2021-05-18T17:08+0000

2021-05-18T17:08+0000

estilo de vida

bebidas alcohólicas

alimentación

alimentos saludables

té

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1112306223_0:131:1920:1211_1920x0_80_0_0_c98cdce8f03139aa13f960f67cc51c94.jpg

La especialista recomendó tener mucho cuidado a la hora de consumir bebidas calientes como el té, que cuenta con propiedades tánicas, y adquirirá no solo un sabor desagradable si se combina o mezcla con otros productos causando daños a la salud.Tampoco es recomendable combinar las bebidas calientes con el alcohol porque no solo ocasiona quemaduras, sino también puede causar una intoxicación."Si combina el alcohol con una bebida caliente, también se producirá una quemadura. El segundo punto es que la absorción de alcohol en un ambiente caliente es mucho más rápida, porque los vasos pequeños se dilatan. En consecuencia, la intoxicación se produce mucho más rápido. Provoca una carga en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso central, en los órganos de secreción y, sobre todo, en el hígado. El té no puede ser combinado con el alcohol porque parte del alcohol puede ser absorbido con sustancias tóxicas adicionales debido a la presencia de taninos en el té", concluyó Irina Berezhnaya.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bebidas alcohólicas, alimentación, alimentos saludables, té