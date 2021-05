https://mundo.sputniknews.com/20210518/partidos-politicos-chilenos-rebarajan-tras-megaelecciones-1112318075.html

Partidos políticos chilenos rebarajan tras megaelecciones

Partidos políticos chilenos rebarajan tras megaelecciones

SANTIAGO (Sputnik) — Los resultados de las megaelecciones que vivió Chile el pasado fin de semana, de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y... 18.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-18T21:30+0000

2021-05-18T21:30+0000

2021-05-18T21:30+0000

américa latina

elecciones

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/10/1112235532_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_0316a84fa19154a2c1a1fe8674d3db6d.jpg

Los partidos de derecha y centroizquierda perdieron protagonismo, consiguiendo muchos menos candidatos electos de los que pronosticaban, mientras que los partidos de izquierda y los independientes fueron los que dieron la sorpresa.La votación estuvo marcada por el buen resultado que obtuvieron los candidatos militantes de partidos de izquierda y aquellos sin militancia, principalmente en la Convención Constituyente, cuyos bloques sumados lograron superar los dos tercios de representación en la Convención Constituyente.El pacto Vamos por Chile que unió a oficialistas e independientes de derecha no cumplió ninguna expectativa de las encuestas y fue derrotada en algunos de los principales comicios, como la gobernación por la Región Metropolitana, y sólo consiguió 37 escaños de los 155 de la Convención Constituyente.Las réplicas del terremoto tuvieron su epicentro en las candidaturas presidenciales para las elecciones de noviembre, ya que muchos partidos decidieron rebajarar sus naipes.El miércoles 19 de mayo a medianoche se vence el plazo para que las coaliciones políticas inscriban ante el Servicio Electoral a sus abanderados para la primaria presidencial del 18 de julio (proceso regulado para escoger un candidato único). Ante los malos resultados que obtuvo la derecha en las elecciones, la precandidata Evelyn Matthei, del partido Unión Demócrata Independiente (centroderecha) comunicó este lunes que no competiría."El mal resultado que registraron los partidos tradicionales implica que Chile necesita reconstruirse, y nuestro sector necesita modernizarse con nuevos rostros", afirmó la alcaldesa de Providencia (sector oriente de Santiago) a través de una carta a los militantes del partido.Esto dejó el camino libre al otro candidato de su partido, el exalcalde de Las Condes (oriente de Santiago), Joaquín Lavín, quien lidera actualmente las encuestas de los partidos de derecha.Sebastián Sichel, exministro de Desarrollo Social del presidente Sebastián Piñera, no milita en ningún partido pero es apoyado por sectores oficialistas. Debido a que en las megaelecciones los candidatos que no militan tuvieron muy buenos resultados, Sichel hizo este martes un llamado a su sector a que se declare la liberad de acción a los militantes, lo que permitirá que apoyen candidatura durante las primarias.Para las primarias presidenciales, la coalición de partidos oficialistas de derecha Chile Vamos inscribirá a Lavín, a Sichel, al exministro de Defensa de Piñera, Mario Desbordes (del partido Renovación Nacional) y al exministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones (del partido Evolución Política).Centroizquierda revueltaEl sector de la oposición que resultó más perjudicado tras las elecciones fue el conservadurismo de centroizquierda, representada por el Partido Demócrata Cristiano. Esta tienda, con más de 60 años de historia y tres presidentes de la República, solo logró poner a dos de sus militantes en la Convención Constituyente. Un sismo de magnitud 10.Este partido tiene como abanderada a la senadora Ximena Rincón. Sin embargo, durante los últimos meses, su compañera, la senadora Yasna Provoste, presidenta del Senado, tomó un protagonismo muy importante al liderar proyectos progresistas en un partido conservador y subió como espuma en las encuestas.Muchos esperaban que tras las elecciones, el partido cambiara a su candidata y decidiera nominar a Provoste. Pero la elección dejó los ánimos por el suelo entre los dirigentes y este plan quedó en nada.Aunque aún no está definido totalmente, se espera que la centroizquierda lleve a las primarias a Rincón, a la exministra vocera de Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006 - 2010 y 2014 - 2018), Paula Narváez (por el Partido Socialista); al exministro de Relaciones Exteriores de Bachelet, Heraldo Muñoz (Partido por la Democracia) y al exministro de Justicia de la mandataria, Carlos Maldonado (Partido Radical).Izquierda ganadoraLas cuentas más alegres las sacó el Partido Comunista (izquierda) y el bloque de partidos izquierdistas, Frente Amplio, con sorprendentes resultados en la Constituyente y en las alcaldías.En el Frente Amplio, esta victoria se manifestó de manera radical en las candidaturas presidenciales. El lunes 17 de mayo, literalmente el día después de las votaciones, el diputado del partido Convergencia Social, Gabriel Boric, logró reunir todas las firmas que necesitaba para participar del proceso legal de primarias, y que venía juntando desde hace semanas.Al día siguiente, este martes, el presidenciable del partido Unir, del mismo bloque, se bajó de la carrera y le dio su apoyo público a Boric, esperando que todo el éxito de las elecciones se pueda canalizar en una victoria presidencial.Por otro lado también celebraron los comunistas. Su abanderado, el alcalde de Recoleta (sector norte de Santiago), Daniel Jadue, obtuvo la reelección en su comuna con el 64% de los votos. Esto lo consolidó como una de las mejores cartas del sector para competir a fin de año por el sillón presidencial.Al igual que en la centroizquierda, la izquierda tampoco ha zanjado con qué partidos o coaliciones realizarán las primarias, aunque varios líderes adelantan que ésta se realizará entre Jadue y Boric.El movimiento telúrico que generaron los chilenos al depositar sus votos en las urnas dejó a varios mal parados. El escenario aún está líquido y aunque en la derecha las primarias están algo más claras, en el progresismo aún hay varios que sueñan con realizar una primaria amplia entre centroizquierda e izquierda, y llevar un candidato único elegido por la ciudadanía. Y si bien, esto parecía una quimera hasta hace poco, después del 15 y 16 de mayo, todo puede pasar.Las elecciones presidenciales se realizarán el 21 de noviembre y la eventual segunda vuelta, el 19 de diciembre.

https://mundo.sputniknews.com/20210517/chile-historica-eleccion-para-cambiar-la-constitucion-y-nuevo-fracaso-de-pinera-1112276687.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/los-independientes-se-toman-la-constituyente-en-chile-y-desplazan-a-los-militantes-1112280326.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/bolsa-de-santiago-sufre-una-brusca-caida-tras-los-resultados-de-las-elecciones-1112268997.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/derecha-chilena-acepta-con-humildad-la-derrota-en-las-elecciones-1112247151.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/oficialismo-es-el-gran-derrotado-de-la-mega-eleccion-en-chile-1112245830.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

elecciones, chile