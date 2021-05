Nueva generación irrumpe en campañas electorales en México

https://mundo.sputniknews.com/20210518/nueva-generacion-irrumpe-en-campanas-electorales-en-mexico-1112320569.html

Algunas cuentas en Twitter como Out Of Context Candidatos (@CandidatosOut) recopilan y publican en forma de crítica los spots de candidatos con bailes peculiares o haciendo el ridículo en anuncios que proliferan en las redes sociales.La aspirante a ser una de las 500 curules de la Cámara de Diputados federal, que se renovará completamente, hace mancuerna con su compañera de fórmula Sofía Castro, y apunta que el fenómeno se nota ante el Gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, de 67 años, quien llegó a la presidencia en su tercer intento, después de gobernar la capital (2000-2005)."En esta administración ha quedado bien claro que necesitamos una renovación de las ideas, de las formas de hacer política y de toda la clase política", manifestó Aguilar Flaschka.La candidata, de 28 años, graduada en Ciencias Políticas por la jesuita Universidad Iberoamericana, celebra "la participación de las y los jóvenes, vengan del partido que vengan", ya que considera fundamental que las nuevas generaciones se involucren."Somos jóvenes hablando a otros jóvenes, intentando sacudir la apatía que muchos hemos sentido hacia la política", afirmó la dirigente.Esas campañas juveniles señalan "la importancia de participar, de formar parte de las decisiones y reclamar nuestro lugar en la mesa", señaló.Una nueva narrativaLa joven candidata considera que en las redes sociales prolifera una nueva narrativa, "porque la irrupción de los jóvenes está cambiando mucho el lenguaje y las formas de hacer política, rompiendo las formas tradicionales".La mayoría de los jóvenes que participan en este proceso, en el que también se elegirán unos 21.000 cargos en 15 de los 32 gobiernos de los estados y 80% de las casi 2.500 alcaldías, no vienen de una carrera política, ni se formaron en las clásicas escuelas de cuadros de los partidos."Este dato supone otro lenguaje, otro diálogo y una conversación distinta", señaló la entrevistada, quien respondió a esta agencia mediante audios enviados vía WhatsApp.Las redes sociales "se han mostrado como espacios fundamentales en el proceso electoral, sobre todo ahora en pandemia juegan un rol fundamental porque hay mucha gente en casa y los jóvenes no están asistiendo a las escuelas ni universidades", explicó.La campaña de las dos Sofías, se presenta con un spot en el que las jóvenes y sus amigas ejecutan una pegajosa cumbia en la que proclaman que la Ciudad de México "está en movimiento, con orgullo e identidad", entre llamados a la diversidad, la defensa de las libertades sexuales y el uso de marihuana, dirigidos a los "chilangos y chilangas", como se autodenominan los capitalinos.A su entender, hay un aparente nivel pobre de las campañas con algunos temas superficiales, aunque no es generalizado, pero también se preguntó sobre lo que esperan las generaciones mayores."Los jóvenes ya no hablamos el discurso de personas de mayor edad, utilizamos otros lenguajes y otros códigos", puntualizó.Un sector complejoUn estudio del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político (Cescompol) señaló que los jóvenes son uno de los sectores más complejos de atender en la disputa política."Está lleno de ciertas especificidades que no se presentan en otros grupos poblaciones", indican los especialistas en comunicación.La población joven es la más numerosa y el desafío es elegir una narrativa política dirigida hacia ese sector."Solo somos jóvenes de manera transitoria, por lo cual nuestras necesidades y prioridades se van modificando conforme vamos llegando a la adultez", dice la investigación.Cuando se trata de votantes que van a las urnas por primera vez "no tienen un voto duro", como ocurre en la población de mayor edad.El desinterés por la política y todos los actos que esta conlleva, exige presentar las propuestas "de una manera más dinámica, a través de los canales de comunicación que ellos sientan propios, donde puedan apropiarse del mensaje, con un contenido que no sea aburrido".Unos siete millones de jóvenes votarán por primera vez el próximo 6 de junio, de los 92,4 millones de votantes convocados, y alrededor de 70% tiene intención de acudir a las urnas.

