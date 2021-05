https://mundo.sputniknews.com/20210518/los-medicos-japoneses-vaticinan-un-escenario-catastrofico-si-no-se-cancelan-los-jjoo-1112308491.html

Los médicos japoneses vaticinan un escenario catastrófico si no se cancelan los JJOO

A menos de tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, la pandemia de COVID-19 sigue causando numerosas muertes alrededor del planeta.

El pasado 13 de mayo, la organización envió una carta a los líderes japoneses en la que instaron a las autoridades del país a posponer de nuevo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, ya que la propagación del coronavirus en el mundo todavía no ha sido controlada.Naoto Ueyama, presidente de la Unión Nacional de Médicos de Japón, inicialmente creyó que la cuarta ola de COVID-19, que tuvo inicio en el país en abril de este año, haría que se detuviera la realización de las Olimpiadas. Sus expectativas, sin embargo, no se cumplieron, por lo que el organismo decidió exigir la cancelación del evento.El médico apuntó que, si bien los expertos en enfermedades infecciosas y la prensa mundial llaman a cancelar los JJOO, la misma sociedad japonesa "no ha formado un movimiento de protesta lo suficientemente fuerte". El médico considera que es necesario que los principales medios de comunicación del país publiquen "editoriales que protesten expresamente contra los Juegos Olímpicos de Tokio".El presidente de la Unión Nacional de Médicos de Japón consideró que es un deber de los profesionales de la salud oponerse a la realización de los Juegos Olímpicos, pese a las posibles críticas que recibirán por su posición.Sin embargo, la misiva enviada por la Unión de los médicos no generó cambios visibles en las acciones del Gobierno. Es más, tres días más tarde, el 16 de mayo se celebró en Tokio una velada de gala para conmemorar los 100 días que faltan para el inicio de los Juegos Paralímpicos.La población japonesa, así como los médicos, tampoco parece apoyar la realización de la fiesta mundial del deporte en su país. En un sondeo realizado por el canal de televisión ANN entre los días 15 y 16 de mayo, un 82% de los encuestados apoyó la "cancelación" y el "aplazamiento" de los JJOO de Tokio.Pero, ¿qué pasará si los Juegos Olímpicos de Japón se llevan a cabo en julio de este año? En este caso, según Ueyama, el peor escenario es el siguiente: un colapso del sistema de salud, retrasos en la vacunación y la propagación de cepas mutantes "olímpicas" del coronavirus en todo el mundo.El médico puso de relieve que ya ahora, durante la cuarta ola de la pandemia, la fuerza de los profesionales de la salud está casi agotada y que muchos pueden no resistir a una nueva ola de contagios."Inmediatamente después de los Juegos Olímpicos, puede comenzar la quinta ola de la pandemia y las persona ya no podrán soportarlo (...) Algunos trabajadores de la salud también pueden no resistir la quinta ola de la pandemia, lo que naturalmente conducirá al colapso del sistema de salud y provocará la rotación de los trabajadores de la salud. Como resultado, se retrasará la vacunación. En este caso, no será posible evitar grandes pérdidas", apuntó el presidente de la Unión.El médico consideró, sin embargo, que lo peor que puede pasar "es la aparición de cepas peligrosas sin precedentes del coronavirus que no son susceptibles a los efectos de las vacunas".Ueyama teme que el surgimiento de una nueva variante del virus durante los JJOO genere una oleada de odio contra Japón."El expresidente de Estados Unidos, [Donald] Trump, calificó al nuevo coronavirus como un virus 'chino', lo que causó una ruptura en la sociedad estadounidense que provocó graves crímenes de odio contra ciudadanos asiáticos. Esta vez, al virus podrían llamarlo 'olímpico', haciendo que los japoneses y los atletas olímpicos sean atacados", ponderó Ueyama.En las últimas semanas, el primer ministro japonés Yoshihide Suga ha afirmado en distintas ocasiones que es posible albergar a los JJOO de manera "segura". Para Ueyama, esto es imposible en la actual coyuntura. Los Juegos Olímpicos de Tokio, inicialmente planeados para realizarse en el verano boreal del 2020, tendrán lugar entre los días 23 de julio y 8 de agosto de 2021. Los Juegos Paralímpicos, por su parte, se celebrarán semanas más tarde, del 24 de agosto al 5 de septiembre.

