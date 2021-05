Las tecnologías de los OVNIs nos llevan "100 o 1.000 años de ventaja" | Video

https://mundo.sputniknews.com/20210518/las-tecnologias-de-los-ovnis-nos-llevan-100-o-1000-anos-de-ventaja--video-1112311640.html

Un OVNI avistado cerca de las costas de EEUU en julio de 2019 utilizó tecnologías que adelantan a las estadounidenses por entre 100 y 1.000 años, aseguraron... 18.05.2021, Sputnik Mundo

Unas imágenes publicadas la semana pasada y confirmadas como reales por el Pentágono parecen mostrar a un OVNI zumbando sobre el buque de combate USS Omaha cerca de San Diego antes de sumergirse bajo el agua.Se puede ver un objeto redondo haciendo un vuelo controlado sobre el agua durante un largo período de tiempo antes de que finalmente se sumerge en el océano. Además, se puede escuchar al personal emocionado mientras el objeto realiza un descenso controlado y gradual en el océano Pacífico, antes de desaparecer con un chapoteo bajo la superficie. El objeto es conocido como Tic-Tac por su forma.Agregó que se trata de una tecnología que supera el arsenal de EEUU en al menos 100 o 1.000 años.Explicó que la aeronave no tenía superficies de control, no tenía ningún medio de propulsión que se pudiera detectar, se movía a velocidades hipersónicas y precedía a los pilotos hasta su punto de tope, por lo que parecía tener algún conocimiento de hacia dónde se dirigían los pilotos con antelación. "En este momento no tenemos esas capacidades en nuestros arsenales", subrayó.No se ha dado ninguna explicación sobre el objeto esférico, la Marina lo ha catalogado como desconocido."Es posible que alguien nos haya encontrado antes de que nosotros los hayamos encontrado", señaló Christopher Mellon, ex Subsecretario de Defensa para Inteligencia durante las presidencias de Clinton y George W. Bush.Alertó de que se trata de violaciones recurrentes del espacio aéreo estadounidense por parte de objetos voladores no identificados.Subrayó que Estados Unidos y el mundo son claramente vulnerables, y que los avistamientos han estado ocurriendo durante demasiado tiempo antes de obtener la atención necesaria de las autoridades. El incidente del Tic-Tac fue uno de los tres videos publicados por el Pentágono en abril que muestran imágenes de "fenómenos aéreos inexplicables" tomadas por pilotos de la Marina estadounidense.

