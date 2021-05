https://mundo.sputniknews.com/20210518/la-valvula-de-agua-centenaria-inventada-por-nikola-tesla-podria-tener-un-uso-moderno-1112285079.html

La válvula de agua centenaria inventada por Nikola Tesla podría tener un uso moderno

Un grupo de científicos reconstruyó una versión de la válvula de agua inventada por Nikola Tesla en 1920 y cree que podría tener una importante utilidad en los motores de los días actuales.

El inventor serbocroata nacionalizado estadounidense diseñó 100 años atrás una válvula de agua unidireccional sin piezas móviles. Se trata de una tubería con un intrincado diseño interno que obliga al fluido que se mueve en una dirección a volver sobre sí mismo en varios puntos a lo largo de su longitud. Cuando el agua fluye hacia las bocas de los bucles, se vuelve turbulenta y se ralentiza, deteniendo el flujo. Pero si el agua corre en la otra dirección, no entra en los bucles y fluye libremente.Leif Ristroph de la Universidad de Nueva York y su equipo construyeron una versión de 30 centímetros de largo de la válvula y sostienen que el invento podría adaptarse para bombear fluidos alrededor de motores utilizando energía desperdiciada.En su patente, Tesla afirmó que la válvula podía hacer que el agua fluyera 200 veces más lento en una dirección que en la otra, los investigadores encontraron que su versión solo la hacía dos veces más lenta. "Era un tipo muy imaginativo. No está claro si realmente lo hizo y probó. Sospecho que sí, pero no hay documentación de eso", indicó Ristroph, según recoge New Scientist.Aunque el efecto fue mucho menor de lo que había afirmado Tesla, la válvula sigue siendo un diseño útil, sostiene Ristroph, especialmente porque no tiene partes móviles y esto la libera de cualquier mantenimiento."Se ha sabido y se ha utilizado en algunas aplicaciones, o al menos propuesto para su uso. Pero nadie había hecho realmente el trabajo hidrodinámico minucioso en él para averiguar cómo funciona, qué tan bien funciona", explicó.

