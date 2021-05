https://mundo.sputniknews.com/20210518/la-seleccion-peruana-se-mete-en-la-cancha-electoral-1112319347.html

La selección peruana se mete en la cancha electoral

La selección peruana se mete en la cancha electoral

LIMA (Sputnik) — Las redes sociales en Perú se conmocionaron el lunes pasado al publicarse vídeos de jugadores de la selección de fútbol llamando a la defensa... 18.05.2021

Futbolistas como Edison Flores, Jefferson Farfán, Luis Advíncula, Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Paolo Hurtado, Carlos Zambrano, André Carrillo, Raúl Ruidíaz, Aldo Corzo, Sergio Peña y Miguel Trauco, muchos de los cuales son titulares indiscutibles en el equipo, usaron sus cuentas en diversas redes para, con discursos variados, emitir videos o mensajes que compartían un slogan común: ¡Ponte la camiseta, Perú!Si bien en sus discursos no hacían un llamado explícito a votar a favor de uno de los dos candidatos a la presidencia en segunda vuelta (Pedro Castillo de Perú Libre (izquierda) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (derecha)), existen varios detalles que generan suspicacias sobre la validez ética de estos gestos.Lo más destacado es que todos los deportistas actuaron en paralelo, lo que hace pensar que habría una coordinación grupal o, más suspicazmente, sería una acción ejecutada bajo una orden superior.Por otro lado, de diversas maneras, todos hicieron llamados a la población a "rechazar el comunismo", "defender la democracia" o rehusar "discursos que buscan dividir al país entre pobres y ricos".¿La camiseta no se mancha?En la campaña a la segunda vuelta, Fujimori y su agrupación han exhortado a rechazar el "comunismo" que supondría la llegada al poder de Castillo, un político que ha afirmado tener planes de establecer una economía estatista y que se ha mostrado favorable a la expropiación de empresas privadas.Por su parte, Fuerza Popular se ha propuesto como una alternativa que "defiende la democracia" y busca "la unión entre peruanos", a diferencia de Castillo y Perú Libre, que han sido denostados como una fuerza "beligerante" que busca "perpetuarse en el poder".Esto último tiene ciertos asideros, como la develación reciente de un audio de Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, quien a un interlocutor de su agrupación le expresa que "si tomamos el poder, no lo vamos a dejar".Por otro lado, Fujimori ha elegido vestir permanentemente la camiseta de la selección de fútbol para realizar sus actividades proselitistas, algo que no está prohibido por ninguna norma ya que, según la Federación Peruana de Fútbol (FPF), cualquier persona tiene derecho a usar la camiseta oficial como dueño de una prenda que ha adquirido lícitamente.Más allá de cuestiones legales o éticas, no han sido pocos los peruanos, y en especial los hinchas de la selección en un país de enorme arraigo futbolero, quienes han manifestado su protesta por lo que consideran un uso político del llamado "equipo de todos".Por su parte, la FPF no se ha manifestado por el hecho y quizá no lo haga porque los jugadores han hablado a título personal -aún cuando sean un grupo bastante numeroso- y eso puede entrar dentro de los límites de la libertad de expresión.La política del fútbolSi persisten las suspicacias que motivan las protestas no es solo por lo ya mencionado, sino porque en la historia mundial del deporte rey la asociación entre política y fútbol tiene episodios conocidos, algo en lo que el fujimorismo también ha incurrido, aunque no con demasiada fuerza.En 1999, el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko, nombró a Teófilo Cubillas como presidente del Instituto Peruano del Deporte. Cubillas es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol peruano y su nombramiento se dio en una época de decadencia del Gobierno fujimorista, que en ese entonces necesitaba de apoyo popular, según afirma el escritor Alejandro Godoy en su libro "El último dictador", un repaso de los 10 años de Fujimori en el poder.Asimismo, el asesor de Fujimori por ese entonces, Vladimiro Montesinos, confesó haber pagado 30.000 dólares al futbolista Héctor Chumpitaz, otro histórico del balompié peruano, a cambio de postular como regidor fujimorista en las elecciones para la alcadía de Lima en 1998, un año en el que el Gobierno del padre de Keiko estaba decayendo.Esos antecedentes solo redundan en las sospechas de los ciudadanos de que su selección no estaría manteniendo la neutralidad en el proceso electoral, como lo mandan los estatutos de la Asociación de Fútbol Peruano, sino que crea malestar frente a una de las pocas cosas que generan consenso en el país andino: el equipo es de todos.

