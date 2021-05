https://mundo.sputniknews.com/20210518/hamas-aprecia-los-esfuerzos-de-rusia-para-reducir-las-tensiones-en-la-franja-de-gaza-1112310932.html

Hamás aprecia los esfuerzos de Rusia para reducir las tensiones en la Franja de Gaza

Hamás aprecia los esfuerzos de Rusia para reducir las tensiones en la Franja de Gaza

DOHA (Sputnik) — El movimiento islamista Hamás aprecia mucho los esfuerzos de Rusia para reducir las tensiones en la Franja de Gaza, dijo en una entrevista con... 18.05.2021

"Apreciamos mucho el papel de Rusia, que hizo esfuerzos e intentos para detener la agresión sionista en cooperación con los países y fuerzas regionales y árabes que brindaron apoyo político y diplomático a nuestra tarea y al pueblo, en particular, a nuestros hermanos en Turquía, Catar y Egipto", dijo Badran.Al mismo tiempo, subrayó que Hamás es indiferente a la posición de Estados Unidos en este enfrentamiento y no la toma en consideración.Añadió que Hamás no recibió ninguna condición para establecer la tregua con Israel, al subrayar que Israel no tiene derecho a dictarlas."No aceptamos condiciones de los ocupantes, y nadie nos habló de esto. El ocupante es un agresor, y resistirlo es un heroísmo, y el enemigo no tiene derecho a ponernos condiciones para poner fin a su agresión", puntualizó.El conflicto entre Israel y Palestina se agravó el pasado 10 de mayo tras expirar un ultimátum del movimiento palestino Hamás que exigía retirar a los militares y policías israelíes de la Explanada de las Mezquitas y del barrio de Sheij Jarra, en Jerusalén.La nueva ola de violencia estalló después de que las autoridades israelíes decidieran desalojar a varias familias palestinas en Sheij Jarraj para entregar sus predios a colonos judíos.Las facciones palestinas dispararon, según afirman los militares del país hebreo, miles de cohetes contra objetivos en Israel, provocando 10 muertos.En represalia, los aviones de guerra israelíes bombardean Gaza desde hace días, causando la muerte hasta el momento a más de 200 palestinos, entre ellos 61 niños, de acuerdo con fuentes médicas.

