Fuertes imágenes: un cocodrilo agarra desprevenido a un perro por la nariz

Fuertes imágenes: un cocodrilo agarra desprevenido a un perro por la nariz

Las cámaras de seguridad lograron captar el insólito momento en que un enorme cocodrilo salta del agua y ataca a un perro que se encontraba en un muelle. 18.05.2021, Sputnik Mundo

En las imágenes se puede ver cómo el perrito observaba el agua y de repente el reptil saltó a una altura impresionante hasta agarrarlo por su nariz y arrastrarlo haciéndolo caer al agua. El can intentó sostenerse en el muelle, pero no pudo contra la fuerza del cocodrilo y se dejó caer. El cocodrilo soltó al can cuando cayó al agua, entonces la tripulación intentó ahuyentar al cocodrilo con unos instrumentos de madera largos. Afortunadamente, el can solo tiene algunos rasguños en la nariz y pudo nadar hasta el muelle.

