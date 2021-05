https://mundo.sputniknews.com/20210518/expresidente-colombiano-gaviria-dice-que-abusos-policiales-pueden-ser-investigados-por-cpi-1112321708.html

Expresidente colombiano Gaviria dice que abusos policiales pueden ser investigados por CPI

Gaviria también señaló que las declaraciones hechas por el ministro de Defensa, Diego Molano, en el marco de las protestas, "en la práctica significan una licencia para matar, o que no le importan los muertos civiles, o que no puede hacer diferencia".El expresidente se refirió en concreto a las declaraciones de Molano respecto de que los bloqueos de vías y carreteras son un acto de terrorismo, con lo cual se califica de terroristas a quienes los realizan."Hemos reclamado sobre la declaración del ministro en la que señalaba que la obstrucción de cualquier vía pública era un acto de terrorismo. Los inmensos peligros que representa tal declaración son evidentes (…) Nos asiste un gran temor de que amparados en la declaración del Ministro de Defensa cualquier grupo de policías, soldados, miembros del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) o civiles salgan a matar terroristas", sostuvo.Asimismo, se mostró preocupado por el hecho de que la Fuerza Pública, basada en las declaraciones de Molano, utilice las armas para desbloquear las vías."Nos preocupa que (...) vayan a dispararle a los indígenas para abrir la vía publica, pues las declaraciones del Ministro significan que el despliegue de la Fuerza Pública ya ordenado por intervención del presidente (Iván Duque) encarne la posibilidad de un matanza de indígenas", ya que en varias regiones del país son los nativos los que bloquean las vías, manifestó.En la noche del lunes, Duque anunció que dio instrucciones para que se despliegue en el país la "máxima capacidad operacional" de la Fuerza Pública para desbloquear las vías que permanecen obstaculizadas en el marco de las protestas.El martes, más temprano y en otro comunicado, Gaviria admitió su preocupación por esa orden del Gobierno de levantar bloqueos usando la fuerza pública, y señaló que es un error pretender controlar una protesta por medios violentos y no pacíficos."Me preocupa muchísimo la comunicación del presidente (Iván) Duque de anoche (por el lunes) que al parecer es una orden de levantar los bloqueos usando la Fuerza Pública, que en la práctica representa hacer lo que el ministro de Defensa ha aseverado en varias oportunidades (…) Parece que al presidente no le preocupa el número adicional de muertos que se pueda presentar por su orden", dijo en su misiva.Colombia cumplió el martes 21 días de paro nacional en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas, y buena parte de esos registros de han dado en Cali y en municipios vecinos.En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el martes 11, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.

