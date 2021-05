https://mundo.sputniknews.com/20210518/europa-es-un-estado-sionista-1112298769.html

"Europa es un Estado sionista"

"Europa es un Estado sionista"

"Las sanciones de la UE son un instrumento que se usa cuando todo lo demás falla. Apostamos por los esfuerzos diplomáticos para hallar una solución al conflicto", dijo quien más de una vez ha celebrado las sanciones sin motivo contra Rusia.Respecto a estas declaraciones de Stano, el analista internacional Juan Aguilar sentencia que "esto es porque el Estado europeo es un Estado sionista. Uno se da cuenta claramente en los hechos, no en la palabrería, en la monserga habitual a la que nos tienen acostumbrados"."Es decir, que un estafador que se dedica a organizar disturbios y a desestabilizar a una sociedad como el señor Navalni en Rusia, eso sí es un motivo suficiente para imponer sanciones porque ya no hay otra fórmula, ya no han nada que hacer", ironiza Aguilar."Que el Estado sionista lleve setenta y tantos años machacando a todo un pueblo, el palestino, que haya seis millones de refugiados, que haya ocupado tierras, no sólo palestinas, [sino también] de El Líbano, los Altos del Golán en Siria; que es un Estado que se dedica a agredir a sus vecinos, todo eso, no es razón para la UE [para sancionar]. Pero el presunto envenenamiento de un estafador, sí es razón para montar una crisis mundial", advierte el experto.Valores europeosDías atrás, la cuenta de Twitter del Parlamento Europeo en España colgaba este mensaje: "Europa valores. Quédate con quien te mire como la Unión Europea mira los derechos humanos".Y la forma en la que la UE mira los derechos humanos queda reflejada en los hechos, y también en las declaraciones de su Alto Representante para la Política Exterior, el español Josep Borrell: "Llamamos a que termine el conflicto pero, ¿quién tiene capacidad de presión sobre Israel? Sólo EEUU. Hace tiempo que Europa no la tiene". Y se quedaba ancho el hombre en la presentación de su libro 'European Foreign policy in time of Covid-19' [Política Exterior Europea en tiempos de Covid-19] en el Real Instituto Elcano. Traducido: Europa no tiene capacidad para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina.En este sentido, Aguilar dispara: "Lo primero que le podríamos decir al señor Borrell es que ya nos habíamos dado cuenta, hace mucho tiempo, de que la UE no tiene soberanía para hacer nada. Esto no es más que el reconocimiento de la impotencia, de la incapacidad, el reconocimiento de que la UE en el fondo, como actor internacional, no es nada. Absolutamente nada"."Pensar que una potencia económica, política, cultural y demás, como es la UE, con 600 millones de habitantes, salga su portavoz a decir que es incapaz de poder hacer nada al respecto del conflicto de Israel contra los palestinos, de verdad da mucha vergüenza e indica claramente lo que es la UE", sentencia Juan Aguilar.

