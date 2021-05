https://mundo.sputniknews.com/20210518/el-excanciller-brasileno-araujo-afirma-que-nunca-provoco-conflictos-con-china-1112295703.html

El excanciller brasileño Araújo afirma que nunca provocó conflictos con China

El exministro de Relaciones Exteriores de Brasil Ernesto Araújo, aseguró que jamás provocó conflictos con China que pudieran haber perjudicado la llegada de... 18.05.2021, Sputnik Mundo

El exministro también cree que no tienen "ninguna" responsabilidad en la actual falta de insumos procedentes de China para la fabricación de vacunas Coronavac (del laboratorio chino Sinovac), que muchos atribuyen a la mala relación establecida con el país durante su gestión.Araújo asumió que criticó en varias ocasiones el comportamiento del embajador de China en Brasil, pero añadió: "No hubo ninguna declaración que se pueda clasificar como anti-China, no hay ningún impacto de algo que no existió", afirmó.El presidente de la comisión de investigación, el senador Omar Aziz, interrumpió al exministro para advertirle que había jurado no mentir durante su comparecencia.Aziz le recordó que escribió un artículo definiendo al nuevo coronavirus como "comunavirus" y asegurando que la pandemia podía ser un pretexto para resucitar el comunismo.Los senadores también apuntaron que en octubre del año pasado el presidente del Gobierno, Jair Bolsonaro, puso en duda la seguridad y la eficacia de las vacunas chinas y que aseguró que "jamás" compraría inmunizantes procedentes de ese país debido a su origen.El senador Calheiros añadió que hace apenas unos días, Bolsonaro insinuó que el COVID-19 podría ser fruto de una "guerra química" iniciada por China para consolidarse como potencia mundial.Araújo dijo no ver en este tipo de declaraciones ninguna hostilidad y que no hay ningún indicio del empeoramiento de la relación bilateral entre Brasil y China, especialmente a nivel comercial.

