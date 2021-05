https://mundo.sputniknews.com/20210518/el-ejercito-israeli-elimina-mas-de-150-terroristas-en-los-ataques-a-gaza-1112286635.html

El Ejército israelí elimina más de 150 "terroristas" en los ataques a Gaza

TEL AVIV (Sputnik) — El Ejército de Israel anunció que ha matado a más de 150 operativos islamistas hasta la noche del 17 de mayo, la mayoría de Hamás, durante... 18.05.2021, Sputnik Mundo

Según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás, más de 200 palestinos han muerto hasta ahora en los ataques, incluidos más de 50 menores y tres docenas de mujeres. No está claro de inmediato si el recuento del ministerio incluye a todos los muertos o si hay operativos de Hamás no incluidos en el recuento.Según el portavoz militar israelí, Hidai Zilberman, más de 120 de los muertos, hasta el 17 de mayo por la noche, eran miembros de Hamás y más de 25 eran miembros de la Yihad Islámica palestina (proscrita en Rusia). Es probable que más operativos islamistas murieran durante la noche pero aún no se han recibido evaluaciones actualizadas sobre el número exacto.

