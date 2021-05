https://mundo.sputniknews.com/20210518/eeuu-vuelve-a-mancharse-sus-manos-con-sangre-de-ninos-y-mujeres-1112303162.html

EEUU vuelve a mancharse sus manos con sangre de niños y mujeres

EEUU vuelve a mancharse sus manos con sangre de niños y mujeres

EEUU ha bloqueado por tercera vez una resolución sobre el cese de hostilidades en el conflicto entre Israel y Palestina.

EEUU vuelve a mancharse sus manos con sangre de niños y mujeres EEUU vuelve a mancharse sus manos con sangre de niños y mujeres

Amigos son los amigos"Mi más sincero agradecimiento a la Administración de los Estados Unidos y en particular al secretario de Defensa, Lloyd Austin, con quien hablé esta semana, por prevenir acertadamente la injusta declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que critica las acciones de Israel en Gaza". Textualmente, es lo que disparaba el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, a través de su cuenta de Twitter."El problema israelo-palestino no se va a solucionar hasta que EEUU quiera, y EEUU no quiere. […] Con lo cual, periódicamente Israel se dedica a hacer estas cosas", explica al respecto el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón.La 'injusta declaración' a la que se refería Gantz, redactada por China, Túnez y Noruega, incidía en la necesidad de disipar las tensiones, pedía una solución de dos Estados, e instaba al respeto por el derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles, especialmente de los niños. El contexto: los ataques israelíes en Gaza han dejado hasta el momento más de 200 palestinos muertos, entre ellos más de 60 niños y más de 30 mujeres. Los heridos superan el millar.También se pronunció al respecto el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien subrayó que "es imperativo poner fin a los actos de violencia desde los dos bandos".Moragón avisa que Israel más que nunca tiene carta libre para atacar a Palestina y violar los derechos humanos en Palestina. "No olvidemos que ya se ha normalizado las relaciones diplomáticas [de Israel] con Arabia Saudí, con Emiratos [Árabes Unidos], con Bahréin, es decir, que ahora más que nunca", enfatiza el experto.Las falsedades del periodismo español al desnudoCasi un año después, los medios de comunicación en España informan que la Audiencia Nacional archivó la causa por la supuesta injerencia rusa en el proceso independentista catalán por "no encontrar indicios mínimos de delito" y porque los agentes solo aportaron el testimonio de un informante y enlaces de informaciones publicados en medios de comunicación. Dicho de forma más mundana, han aportado con un soplón a sueldo, y unos recortes de prensa.Desde la embajada de Rusia en España consideran que resulta "curioso que los periodistas se hayan enterado del inicio de la "investigación secreta" con una enorme operatividad, pero de su cierre, recién un año después. La pregunta es: ¿qué piensa su audiencia al respecto?", indicaron.Para el analista político André Abeledo Fernández no es ninguna sorpresa que la prensa española se comporte de esta manera, porque a su juicio, actúan basados en "bulos, mentiras y medias verdades, y capaz de soltar titulares que abochornan al mundo"."Esto, la verdad, no nos sorprende, duele, pero no nos sorprende. Del mismo modo ver cómo la Policía puede hacer un informe basado en recortes de prensa, duele, pero no nos sorprende. Y que esto llegue hasta un juzgado avergüenza, pero tampoco ya no nos sorprende. Lo lógico es lo que ha ocurrido, que esto se quede en nada, aunque el daño ya está hecho. Ya hemos hecho el ridículo a escala internacional y ya hemos lanzado un bulo, una mentira que ahí queda. Y no veo que se haya pedido perdón por la burda trama rusa, una trama rusa inventada aquí. Ni perdón a Rusia, ni perdón al pueblo español por haber jugado con nosotros", explicó Abeledo Fernández.Elecciones en Chile: un impacto de dimensiones globalesLa trascendencia de la llamada megaelección en Chile, donde la derecha recibió un duro golpe, mientras que sectores progresistas lograron un triunfo histórico, va mucho más allá del contexto local: sus resultados apuntan a cambiar la correlación de fuerzas a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe, e incluso a nivel mundial.Así lo dijo a Octavo Mandamiento el analista Juan Martorano, quien se muestra convencido de que los resultados electorales tendrán un gran impacto sobre los otros procesos electorales a celebrarse en la región en 2021, entre ellos, la segunda vuelta presidencial en Perú, las elecciones generales en Nicaragua, en Honduras, las elecciones regionales en Venezuela y los comicios presidenciales en Chile. Un conjunto de elecciones que desembocarían en un nuevo modelo de relaciones internacionales de la región con el resto del mundo, señaló el experto.Entran a España 6.000 migrantes provenientes de Marruecos en un díaLa llegada masiva de migrantes desde territorio africano se da en medio de las tensiones entre Madrid y Rabat luego de que se conociera a mediados de abril que el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui, Brahim Ghali, se encontraba ingresado en un hospital de Madrid para ser tratado por coronavirus.Ya en su momento el Ministerio de Asuntos Exteriores de España explicó que la acogida del líder saharaui, solicitada por Argelia, se hizo "por razones estrictamente humanitarias". Sin embargo, el Gobierno marroquí consideró que se trató de una "decisión premeditada" y tomada a sus espaldas, así que advirtió que tomaba nota.Algunos consideran que la desprotección de las fronteras marroquíes, que ha permitido esta llegada masiva de inmigrantes, sería una represalia del Gobierno marroquí. Pero las autoridades españolas han desvinculado ambos hechos.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

