https://mundo.sputniknews.com/20210518/desmienten-una-teoria-conspirativa-que-acusa-a-la-vacuna-de-moderna-de-ser-satanica-1112293358.html

Desmienten una teoría conspirativa que acusa a la vacuna de Moderna de ser satánica

Desmienten una teoría conspirativa que acusa a la vacuna de Moderna de ser satánica

Cientos de internautas han hecho circular en EEUU y Brasil una teoría satánica sobre la vacuna del laboratorio Moderna. Aseguran que contiene luciferina... 18.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-18T13:06+0000

2021-05-18T13:06+0000

2021-05-18T13:06+0000

internacional

moderna

vacuna contra coronavirus

pandemia de coronavirus

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1101945171_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_1fd76b08fd84498ade421575a574f5a5.jpg

"Vea la fórmula de la vacuna de Moderna. ¿66.6 y Luciferina le recuerda a alguien algo? COVID-19: la vacuna de ARNm contiene luciferina disuelta en 66,6 ml de fosfato", escribió un internauta. La luciferina es un compuesto encargado de la emisión de luz en algunos organismos, como las luciérnagas, que no provoca efectos nocivos y es cierto que se usó en una patente de Moderna en 2012. Según publica EFE, el uso de 66,6 mililitros de fosfatos en la patente se empleó en una prueba realizada con ratones para comprobar la efectividad y el comportamiento de las proteínas.Este compuesto no forma parte de la composición de la vacuna de Moderna, según las fichas técnicas publicadas por los organismos reguladores sanitarios.Este tipo de mensajes circulaban por las redes, pero lo cierto es que este compuesto denominado luciferina que no es nocivo para la salud es el responsable

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moderna, vacuna contra coronavirus, pandemia de coronavirus, covid-19