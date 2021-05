https://mundo.sputniknews.com/20210518/bolivia-aun-sin-fecha-para-retorno-a-clases-presenciales-por-covid-19-1112316269.html

Bolivia aún sin fecha para retorno a clases presenciales por COVID-19

Bolivia aún sin fecha para retorno a clases presenciales por COVID-19

LA PAZ (Sputnik) — El ministro de Educación de Bolivia, Adrián Quelca, dijo este martes 18 que todavía no es posible fijar una fecha para el retorno de las... 18.05.2021, Sputnik Mundo

"No tenemos una fecha exacta para el retorno a las clases presenciales en el país, por lo pronto seguimos aplicando los protocolos de bioseguridad", dijo Quelca en conferencia de prensa, en referencia a reportes periodísticos que señalaban octubre como fecha de reapertura física de escuelas, colegios y universidades.Por la pandemia, las clases en Bolivia se desarrollan desde mediados del año pasado mayormente en forma virtual, con dificultades por la baja cobertura de internet en áreas rurales, lo que ha provocado disparidad en el cumplimiento del programa anual de aprendizaje, según informes oficiales.Quelca dijo que todavía hay departamentos catalogados como de alto riesgo sanitario, en particular en el oriente y el norte tropicales del país, situación complicada por la llegada del invierno.Según medios locales, las confederaciones de maestros urbanos y rurales han decidido boicotear un retorno a clases presenciales si previamente no son vacunados todos los docentes.En el sector universitario, todas las labores se realizan a través de plataformas digitales y no se conocen hasta ahora planes de reanudación de clases presenciales.Bolivia enfrenta desde fines de abril una nueva ola de COVID-19, con un promedio de más de 2.000 nuevos casos diarios, acumulando hasta el lunes 334.824 contagios, incluidos 13.566 decesos.

