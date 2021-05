https://mundo.sputniknews.com/20210518/apoyan-eeuu-y-la-ue-la-matanza-de-palestinos-1112302644.html

¿Apoyan EEUU y la UE la matanza de palestinos?

En el actual contexto de la escalada de la tensión entre Israel y Gaza, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, declaró que Washington... 18.05.2021, Sputnik Mundo

EEUU y la UE apoyan a IsraelY la Unión Europea siguió los pasos de EEUU. El Servicio Europeo de Acción Exterior [SEAE] emitió un comunicado en el que señala que "el disparo de cohetes desde Gaza contra civiles en Israel es totalmente inadmisible" y contribuye a la escalada de tensiones. De los ataques de Israel a Gaza, no dice nada el comunicado comunitario."Desgraciadamente es más de lo mismo, esto ya lo hemos visto muchas veces. Unas reacciones, unos discursos que pueden ir en una línea u otra, pero que en el fondo permiten, año tras año y década tras década, que se sofistique la limpieza étnica, el apartheid y la ocupación militar" de Israel, explica al respecto Jorge Ramos Tolosa, Dr. en Historia Contemporánea y profesor asociado del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia.El analista incide en que hace menos de un mes, Human Rights Watch [HRW], una de las ONG estadounidense más conocidas del mundo, "poco sospechosa de tener que ser propalestina, dijo que Israel es un Estado de Apartheid. Algo que también dijo hace unos meses B'Tselem, que es la ONG israelí más conocida del mundo. Y recordemos que el apartheid es un crimen contra la humanidad, perseguible en tribunales internacionales, y precisamente también recientemente el Tribunal Penal Internacional se ha declarado por primera vez competente para investigar crímenes de este tipo en Palestina".Antecedentes israelíesMientras, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó al Gobierno de Benjamín Netanyahu a detener el desalojo de las familias palestinas y la demolición de sus viviendas en Jerusalén Este, según informó el portavoz del organismo internacional Stéphane Dujarric.Advirtió que "las autoridades israelíes deben mostrar la máxima moderación y respetar el derecho a la libre reunión"."Además, entre otros datos y cifras importantes, el Estado de Israel es el Estado del mundo más condenado oficialmente por el Concejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, son hechos internacionalmente muy graves, internacionalmente ilícitos, y según distintas resoluciones de la Asamblea General [de Naciones Unidas], los Gobiernos de todo el mundo, no sólo tienen el derecho, sino que tienen el deber de no asistir, de no colaborar, de no ser cómplice con el Estado de Israel, y por desgracia lo están siendo, tanto los Gobiernos, como numerosos políticos, autoridades, incluso de numerosos medios de comunicación internacionales –no es el caso de Sputnik– que atravesados por noticias de agencias estadounidenses, perpetúan estas visiones injustas y favorables al apartheid israelí", indica el Dr. Jorge Ramos Tolosa.

franja de gaza

israel

palestina

eeuu

