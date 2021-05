https://mundo.sputniknews.com/20210517/tres-leopardos-escapan-de-un-zoologico-en-china-uno-todavia-anda-suelto-1112255268.html

Tres leopardos escapan de un zoológico en China, uno todavía anda suelto

Tres leopardos escaparon de un zoológico chino a mediados de abril. Inicialmente, la administración del parque mantuvo en secreto el incidente, lo que causó... 17.05.2021

Los felinos huyeron del Hangzhou Safari Park, un zoológico ubicado a unos 19 kilómetros del centro de la ciudad de Hangzhou, en el este de China, el pasado 19 de abril. Un descuido de los empleados del parque que limpiaban la jaula de los leopardos permitió que los animales escaparan.A uno de los animales lo recuperaron dos días más tarde, el 21 de abril, tras dispararle con un dardo tranquilizante. Al segundo lo encontraron con heridas en las patas el 8 de mayo, detalló The Washington Post.El tercer felino, sin embargo, todavía anda suelto, razón por la cual las autoridades locales han pedido a los residentes del área permanecer en sus casas.Se han tomado diversas medidas para encontrar al elusivo felino, incluido el despliegue de un "pequeño ejército de drones" y el uso de "100 pollos vivos como cebo", detalló Live Science. También se han instalado sensores de movimiento por infrarrojos cerca de los cuerpos de agua de la región.Además, más de 1.000 personas, incluidos agentes de policía especializados, están involucrados en la búsqueda las 24 horas del día, agregó South China Morning Post.Si bien hace casi un mes que el animal escapó, las operaciones de búsqueda a gran escala se iniciaron hace solamente unos días. Eso porque el zoológico inicialmente ocultó la fuga en un intento de mantener el número de visitantes durante el festivo Día del Trabajo, el 1 de mayo.La Policía inició una investigación después de que numerosos ciudadanos reportaran avistamientos de leopardos en la región. La dirección del parque zoológico, en un primer momento, negó que algunos de sus animales estuvieran desaparecidos. La medida, según afirman, buscaba no despertar pánico en la población. Después de admitir la fuga de los leopardos, los representantes del parque han intentado minimizar el riesgo que los animales representaban para el público, diciendo que eran jóvenes y no agresivos, detalló SCMP.Han arrestado a cinco personas en relación con la fuga y su posterior encubrimiento. El parque está cerrado temporalmente.

