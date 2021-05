https://mundo.sputniknews.com/20210517/signos-de-muerte-como-entender-que-la-persona-se-acerca-al-final-de-la-vida-1112272159.html

Signos de muerte: cómo entender que la persona se acerca al final de la vida

Signos de muerte: cómo entender que la persona se acerca al final de la vida

Puede parecer que, en la mayoría de los casos, la muerte puede surgir de la nada. Sin embargo, hay señales de que una persona se acerca a sus últimos días. 17.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-17T18:20+0000

2021-05-17T18:20+0000

2021-05-17T18:20+0000

estilo de vida

muerte

envejecimiento

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1111654018_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_aed490aac1327fd58613d5717585b44c.jpg

El Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA) del Instituto Nacional de la Salud (NIH) de EEUU explicó cómo entender que un ser querido mayor o con una enfermedad terminal se está acercando al final.Uno de los signos más comunes es lo que se conoce como disnea. Se trata de una falta de aire que a veces se describe como hambre de aire, ya que a menudo deja a las personas sin aliento.También hay signos mentales que pueden significar que una persona enferma o anciana se está acercando al final. Los más frecuentes son el aumento de la depresión o la ansiedad.También es probable que la persona se sienta cada vez más cansada y experimente altos niveles de somnolencia.La reducción de la vigilancia es otra señal de que alguien podría estar acercándose a la muerte.Por último, la negativa a comer o beber, o la pérdida de apetito, es otro síntoma común."Cada uno de estos síntomas, por sí solo, no es un signo de muerte. Pero, en el caso de una persona con una enfermedad grave o un deterioro de la salud, pueden sugerir que la persona se está acercando al final de la vida", indicó el NIA.Asimismo, cuando una persona se acerca a la muerte, las manos, los brazos, los pies o las piernas pueden estar fríos al tacto, algunas partes del cuerpo pueden volverse más oscuras o de color azul, agregó el NIA. La respiración y el ritmo cardíaco pueden disminuir.Algunas personas oyen un estertor, una respiración ruidosa que produce un sonido de gorgoteo o traqueteo. El pecho deja de moverse, no sale aire por la nariz y no hay pulso. Los ojos abiertos pueden parecer vidriosos, concluyó la lista de síntomas.

https://mundo.sputniknews.com/20210211/las-patologias-que-amenazan-de-muerte-subita-incluso-a-los-jovenes-1099927897.html

https://mundo.sputniknews.com/20201005/como-la-piel-y-los-ojos-te-avisan-de-un-posible-derrame-cerebral-1093016036.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muerte, envejecimiento, salud