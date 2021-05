https://mundo.sputniknews.com/20210517/regulador-ruso-levanta-parcialmente-restricciones-a-twitter-1112261676.html

Regulador ruso levanta parcialmente restricciones a Twitter

MOSCÚ (Sputnik) — El regulador ruso de los medios de comunicación Roskomnadzor anunció el levantamiento parcial de restricciones a la red social Twitter... 17.05.2021, Sputnik Mundo

"A base de los resultados de la auditoría, tomando en cuenta los esfuerzos realizados por la administración de la red social, se decidió no bloquear Twitter, levantar restricciones de acceso en redes fijas [y redes Wi-Fi asociadas], manteniendo la ralentización del tráfico de Twitter en dispositivos móviles", dice el comunicado del regulador.Se precisa que Twitter eliminó o bloqueó el 91% de los materiales prohibidos en Rusia desde el 10 de marzo, el día en que su tráfico fue ralentizado en ese país.De este modo, el regulador ruso evalúa positivamente los esfuerzos de Twitter para cumplir con los requisitos de la legislación rusa, sin embargo, para levantar por completo las restricciones impuestas, la red social debe eliminar todos los materiales prohibidos identificados.Roskomnadzor agregó que podría ralentizar la conexión Facebook y Youtube si no toman medidas para bloquear el contenido prohibido en Rusia.El 10 de marzo, el regulador ralentizó la conexión a Twitter por no eliminar los contenidos que incitan a los adolescentes al suicidio, así como los que difunden pornografía infantil y propaganda de drogas, entre otros.Según Roskomnadzor, el gigante digital estadounidense en los últimos cuatro años ha dejado sin atender más de 28.000 solicitudes para borrar esos mensajes.

