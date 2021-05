https://mundo.sputniknews.com/20210517/maxima-los-detalles-de-la-vida-de-la-primera-consorte-en-el-trono-holandes-en-cien-anos-1112261887.html

Máxima: los detalles de la vida de la primera consorte en el trono holandés en cien años

El 17 de mayo la reina consorte de Países Bajos cumple 50 años.

La reina Máxima nació en Buenos Aires, Argentina, en una familia de clase media. Estudió en la escuela Northlands, un colegio bilingüe de inglés y español. Se graduó en 1988 tras aprobar los exámenes de bachillerato. A continuación, ingresó en la Universidad Católica Argentina, donde se licenció en Económicas en 1995. Continuó su formación en Estados Unidos, donde obtuvo un máster. Máxima conoció a su esposo, el hoy rey Willem-Alexander, en 1999 en la Feria de Abril de Sevilla. El príncipe se presentó sólo como Alejandro, y Máxima no reconoció al hombre como el heredero del trono holandés. La futura reina trabajó en Nueva York y Willem-Alexander iba a visitarla. En agosto de 1999, Máxima invitó al primogénito de la reina Beatriz a su país natal. Tampoco reveló a sus amigos quién era su novio con el que pasaron varios días esquiando en Bariloche. Un año más tarde, cuando se comprometieron, la argentina se radicó en Bruselas para transformarse en una exquisita princesa. Antes del matrimonio aprendió holandés y se ganó los corazones de los neerlandeses durante la entrevista televisiva que la presentaba como la prometida del futuro rey.Sin embargo, la pareja tuvo que superar el rechazo inicial del Parlamento del país europeo, porque el padre de Máxima, Jorge Horacio Zorreguieta, fue secretario de Agricultura durante el periodo de gobierno del dictador Jorge Rafael Videla en Argentina. Por esta razón, los padres de Máxima fueron obligados a ausentarse de la boda, que tuvo lugar el 2 de febrero de 2002.En 2013, Máxima se convirtió en la reina consorte, la primera en el trono holandés desde 1890. En este puesto se dedicó a la integración de los inmigrantes a la vida en los Países Bajos, asumió varias causas en el sector financiero, se centró en el apoyo y la promoción de las mujeres en los negocios, así como de las pequeñas empresas en el país, entre otras cosas.Durante los últimos 20 años su popularidad no hizo más que aumentar hasta que fue golpeado por el viaje que hizo la familia a Grecia en los tiempos de la pandemia. Un sondeo reflejó un descenso notable de la aprobación ciudadana hacia Máxima, que ha pasado de un 83% a un 68%.Con motivo de su cumpleaños, el palacio ha conmemorado la ocasión publicando una serie de fotos francas tomadas por su marido, el rey Willem-Alexander. Las tres fotos muestran a una Máxima relajada disfrutando de los terrenos de Huis ten Bosch, en La Haya —una de las tres residencias reales oficiales—, luciendo un elegante jersey blanco de cuello redondo y una chaqueta de pata de gallo.La pareja real tiene tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane. Su vida privada no está expuesta al público para que las niñas tengan una infancia lo más normal posible.

países bajos

2021

