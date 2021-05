https://mundo.sputniknews.com/20210517/matar-al-mensajero-denuncian-intentos-de-israel-de-silenciar-lo-que-ocurre-en-la-franja-de-gaza-1112269164.html

"Matar al mensajero": denuncian intentos de Israel de "silenciar lo que ocurre en la Franja de Gaza"

"Matar al mensajero": denuncian intentos de Israel de "silenciar lo que ocurre en la Franja de Gaza"

"Matar al mensajero". Para el destacado periodista español Ramón Vilaró, ese fue el objetivo del ataque aéreo israelí dirigido intencionalmente y que destruyó... 17.05.2021, Sputnik Mundo

"Si se ataca a los periodistas o a los medios de comunicación en un conflicto, es evidente que una de las partes tiene interés en que no se cuenten las cosas. Yo no soy quien para juzgar qué es lo que está ocurriendo en esta zona del mundo, pero sí es cierto que, si desde hace casi 40 años no se respetan los acuerdos de Naciones Unidas de conseguir un tratado de paz con dos Estados perfectamente legales y reconocidos, esto estimula procesos de violencia por ambas partes", manifestó.En opinión de Vilaró, cuya rica trayectoria profesional incluye el haber formado parte del equipo fundador del diario El País, el origen de la presente escalada está "en toda la constante ocupación por parte de colonos israelíes de propiedades que son israelíes palestinos, como es el caso del barrio de Jerusalén donde ha nacido este conflicto", un conflicto donde "nunca se ha respetado ninguno de los acuerdos de paz a los que se ha intentado llegar".En este contexto, Vilaró no descartó que el siguiente paso sea "destruir todas las torres de comunicación, intentando oscurecer o silenciar esta zona de conflicto por parte del Gobierno de Israel".

