La peligrosa 'app' de Android que pone en riesgo tu privacidad

Android Messages, la aplicación de mensajería de Google, podría poner en riesgo la privacidad de sus usuarios, alerta un especialista en ciberseguridad.

Android Messages no está cifrado de extremo a extremo, por lo que su uso debería ser evitado, recomienda Zak Doffman, experto en seguridad digital, en su columna para Forbes.En el marco de este sistema de comunicación, también conocido como cifrado de punta a punta, solamente los individuos que se comunican pueden leer los mensajes, explica el profesional.El experto alertó sobre el hecho de que pese a la falta de seguridad de Android Messages, el número de sus usuarios sigue creciendo, ya que esta aplicación de mensajería viene instalada por defecto en muchos dispositivos de Samsung. El experto agregó que Google ha lanzado una versión preliminar de Android Messages con cifrado de extremo a extremo, pero de momento es una opción bastante limitada. La versión más segura del programa todavía no está disponible para todos los usuarios y se desconoce cuándo se lanzará para el público.Doffman, señaló, sin embargo, que "no hay excusa para seguir usando opciones menos seguras", en particular, en los casos de los usuarios de Android, quienes pueden seleccionar un servicio de mensajería alternativo.

