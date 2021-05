https://mundo.sputniknews.com/20210517/la-mexicana-andrea-meza-se-convierte-en-la-miss-universo-1112246128.html

La mexicana Andrea Meza se convierte en la nueva Miss Universo

Andrea Meza, originaria del estado de Chihuahua, se ha convertido en la nueva Miss Universo 2021. El certamen número 69 fue celebrado en Seminole Hard Rock... 17.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-17T03:11+0000

2021-05-17T03:11+0000

2021-05-17T03:32+0000

estilo de vida

gente

miss universo

Es la tercera vez que una mexicana se convierte en la ganadora de este concurso, siendo la primera Lupita Jones y la segunda Ximena Navarrete. Andrea Meza tiene 26 años, mide 1,82 metros de alto y tiene 40 primos. El segundo y el tercer lugar también fueron ocupados por representantes de América Latina: Julia Gama (Brasil) y Janick Maceta (Perú). Mientras tanto, el cuarto lugar fue adjudicado a la india Adline Castelino y el quinto a Kimberly Jiménez, de la República Dominicana. "Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor", dijo Meza en su discurso.

gente, miss universo