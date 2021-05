https://mundo.sputniknews.com/20210517/james-bond-en-el-mundo-real-eeuu-ha-creado-un-enorme-ejercito-secreto-encubierto-1112274292.html

James Bond en el mundo real: EEUU ha creado un enorme ejército secreto encubierto

El Pentágono ha creado un ejército secreto de unas 60.000 personas, según una investigación realizada por Newsweek durante dos años. 17.05.2021, Sputnik Mundo

"Esta fuerza, más de diez veces mayor que los elementos clandestinos de la CIA, lleva a cabo misiones nacionales y extranjeras, tanto con uniformes militares como bajo cubierta civil, en la vida real y en línea, a veces ocultándose en empresas y consultorías privadas", escribió el medio.Estas personas trabajan para un amplio programa denominado reducción de firmas, es decir prestan servicios a las fuerzas clandestinas. Sus funciones consisten en la creación de documentación falsa y el pago de las facturas y los impuestos de las personas que operan con nombres falsos, la fabricación de disfraces y otros dispositivos para impedir la detección e identificación, la construcción de dispositivos invisibles para fotografiar y escuchar la actividad en los rincones más remotos de Oriente Medio y África.El esfuerzo de reducción de la firma contrata a unas 130 empresas privadas que ingresan más de 900 millones de dólares al año, según los datos de Newsweek.Más de la mitad de este ejército secreto constituyen las fuerzas de operaciones especiales que persiguen a los terroristas en zonas de guerra y en puntos calientes no reconocidos. El segundo elemento más importante son los especialistas en inteligencia militar — recolectores, agentes de contrainteligencia e incluso lingüistas — miles de personas desplegadas en cualquier momento con cierto grado de cobertura para proteger sus verdaderas identidades, reveló Newsweek.El grupo más nuevo y de más rápido crecimiento es combatientes cibernéticos y recolectores de inteligencia de vanguardia. Recogen la información en la red o incluso participan en campañas para influir y manipular los medios sociales, explicó el medio. Una de las principales tareas de la reducción de firmas es mantener enmascaradas a todas las organizaciones y personas, incluso a los automóviles y aviones que participan en las operaciones secretas.Además la industria trabaja para descubrir formas de falsificar y ocultar todo, desde las huellas dactilares y el reconocimiento facial en los pasos fronterizos, hasta garantizar que los operativos encubiertos puedan entrar y operar en Estados Unidos, manipulando los registros oficiales para garantizar que las identidades falsas coincidan, detalló. El servicio no solo sirve para la lucha antiterrorista, sino que ayuda al Pentágono a hacer la competencia a los servicios secretos de Rusia y China, aseguró. Su creación es la respuesta a un mundo cada vez más transparente y digital. Un oficial superior recientemente retirado, citado por el medio, admitió que el procesamiento de big data en el futuro probablemente afectaría a las operaciones clandestinas de todo el mundo. Sin embargo, afirmó que los beneficios para la sociedad superan las dificultades creadas para la seguridad operativa militar.Según su opinión, el deseo de ser más invisible para el enemigo no solo oscurece lo que EEUU está haciendo en todo el mundo, sino que también dificulta el cierre de los conflictos.Sin embargo, el mundo de la reducción de firmas sigue creciendo: una prueba de que la vida moderna no es tan transparente como la mayoría de nosotros piensa, finalizó bajo condición de anonimato.

