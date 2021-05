https://mundo.sputniknews.com/20210517/israel-intenta-amordazar-a-la-prensa-internacional-1112268517.html

"Matar al mensajero". Ese fue el objetivo del ataque aéreo israelí lanzado intencionalmente contra un edificio con oficinas de medios internacionales en la... 17.05.2021, Sputnik Mundo

"Si se ataca a los periodistas o a los medios de comunicación en un conflicto, es evidente que una de las partes tiene interés en que no se cuenten las cosas. Yo no soy quien para juzgar qué es lo que está ocurriendo en esta zona del mundo, pero sí es cierto que, si desde hace casi 40 años no se respetan los acuerdos de Naciones Unidas de conseguir un tratado de paz con dos Estados perfectamente legales y reconocidos, esto estimula procesos de violencia por ambas partes", manifestó.En opinión de Vilaró, cuya rica trayectoria profesional incluye el haber integrado el equipo fundador del diario El País, el origen de la presente escalada está "en toda la constante ocupación por parte de colonos israelíes de propiedades que son israelíes palestinos, como es el caso del barrio de Jerusalén donde ha nacido este conflicto", un conflicto donde "nunca se ha respetado ninguno de los acuerdos de paz a los que se ha intentado llegar".Vilaró insistió en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu "tiene mucho interés en silenciar, en la medida de todo lo posible, lo que ocurre en la Franja de Gaza", y no descartó que el siguiente paso sea "destruir todas las torres de comunicación, intentando oscurecer o silenciar esta zona de conflicto por parte del Gobierno de Israel".Europa, del lado de IsraelY mientras días atrás el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, reconocía que la UE no tiene capacidad para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, ha desestimado sanciones contra Israel. "Las sanciones de la UE son un instrumento que se usa cuando todo lo demás falla. Apostamos por los esfuerzos diplomáticos para hallar una solución al conflicto", dijo quien más de una vez ha celebrado las sanciones sin motivo contra Rusia.Respecto a estas declaraciones de Stano, el analista internacional Juan Aguilar sentencia que "esto es porque el Estado europeo es un Estado sionista. Uno se da cuenta claramente en los hechos, no en la palabrería, en la monserga habitual a la que nos tienen acostumbrados"."Es decir, que un estafador que se dedica a organizar disturbios y a desestabilizar a una sociedad como el señor Navalni en Rusia, eso sí es un motivo suficiente para imponer sanciones porque ya no hay otra fórmula, ya no han nada que hacer", ironiza Aguilar. "Que el Estado sionista lleve setenta y tantos años machacando a todo un pueblo, el palestino, que haya seis millones de refugiados, que haya ocupado tierras, no sólo palestinas, [sino también] de El Líbano, los Altos del Golán en Siria; que es un Estado que se dedica a agredir a sus vecinos, todo eso, no es razón para la UE [para sancionar]. Pero el presunto envenenamiento de un estafador, sí es razón para montar una crisis mundial", advierte Aguilar.UE censura a Rusia por su lista de 'países hostiles'Días atrás el Gobierno de Rusia aprobó e hizo pública una lista de países inamistosos, que de momento sólo integran EEUU y República Checa. Es interesante que EEUU casi no haya reaccionado a esta lista, calificada como "negra" por medios occidentales. República Checa sí ha reaccionado de forma más visceral: su cancillería acusó a Moscú de tratar de "escalar el conflicto" con Praga.Pero quien más ha reaccionado ha sido… Josep Borrell. Condenó la medida e instó a Moscú a "revisar la decisión". Algo que, según él, permitiría "evitar un mayor deterioro" de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Además, llamó a "respetar íntegramente la Convención de Viena" sobre Relaciones Diplomáticas, cuyo objetivo es propiciar el "fomento de las relaciones de amistad entre las naciones", tal y como establecen "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", según señala el texto de la Convención.Es decir, según Borrell, es Rusia quien pone palos en las ruedas del fomento de esas "relaciones de amistad entre las naciones". Y es aquí donde nos encontramos ante la fake news. Y es que la lista rusa de países inamistosos es reacción a unas acciones inamistosas persistentes en su contra por parte de algunas naciones, cuyo número, en realidad, va mucho más allá de EEUU y la República Checa.Megaelecciones en ChileEligieron 155 convencionales constituyentes, es decir, los encargados de redactar la propuesta de nueva constitución, 16 gobernadores regionales, 345 alcaldes y 2.240 concejales. Pero lo más importante fue la elección de los constituyentes porque estos hombres y mujeres tendrán que redactar una nueva Constitución en un plazo máximo de un año.Será la primera vez, desde que el país recuperó la democracia en 1989, que la sociedad chilena reformará la constitución heredada de la dictadura que Augusto Pinochet encabezó durante 16 años, y que para muchos, es el origen de todos los problemas sociales, económicos y políticos que arrastra el país desde hace más de tres décadas.También será la primera vez a escala mundial que una Constitución será redactada de forma paritaria por hombres y mujeres, ya que la integración de la convención así lo garantiza.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

