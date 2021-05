https://mundo.sputniknews.com/20210517/el-primer-banco-central-en-emitir-su-moneda-digital-no-esta-en-la-ue-china-ni-eeuu--1112278346.html

El primer Banco Central en emitir su moneda digital no está en la UE, China ni EEUU

El primer Banco Central en emitir su moneda digital no está en la UE, China ni EEUU

Bahamas ganó la carrera a China, Estados Unidos y Europa, y se convirtió en el primer país del mundo en lanzar su propia moneda digital. El Banco Central de... 17.05.2021, Sputnik Mundo

Aunque desde finales de 2019 China estudia cómo lanzar su propia moneda digital y todo indicaba que sería el primer país en ponerla en marcha, Bahamas se posicionó en la vanguardia y lanzó el dólar de arena para acercar los servicios financieros a su población. Ahora, en las islas que componen el país caribeño, sus habitantes tienen acceso a una divisa cuyo tipo de cambio es igual al dólar bahameño (divisa con el mismo valor que el dólar estadounidense). Tiene las mismas propiedades que el dinero en efectivo: es decir, no hay tasas ni costes de transacción. El uso del dólar de arena ni siquiera requiere una cuenta bancaria o un teléfono móvil, aunque así es como se realizan la mayoría de las transacciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó la solución digital como una "iniciativa innovadora": el dólar de arena representa una forma de inclusión financiera de vanguardia. Bahamas, conformada por más de 700 islas en el Caribe y menos de medio millón de personas, estaba atrasada en la inclusión financiera. Según el Banco Central del país, las razones eran varias, y se vieron profundizadas por la pandemia de COVID-19:"No empezamos con la idea de una moneda digital del banco central", dijo John Rolle, gobernador del Banco Central de las Bahamas, a la revista Finance & Development del FMI. "Nos centramos en eliminar todos los obstáculos posibles para que las personas tuvieran acceso al equivalente de una cuenta de depósito o una cuenta de monedero móvil para realizar transacciones".Sand Dollar vs. criptomonedas: ¿cuál es la diferencia?Aunque el dólar de arena utiliza un token digital respaldado por la tecnología de blockchain (cadena de bloques), el Banco Central de Bahamas explica que no es una criptomoneda, sino "una unidad de cuenta y medio de cambio centralizada, regulada, estable y segura" que responde al Gobierno. Desde octubre de 2020, cuando el país caribeño lanzó su nueva divisa, se ha emitido 130.000 dólares de arena (frente a 500 millones de dólares bahameños que hay en circulación). La reacción inicial de los clientes "ha sido positiva", asegura la revista del FMI.

